Fermée comme les autres restaurants depuis le 29 octobre 2020, la cantine accueille à nouveau sans-abris et personnes en situation de précarité. Une réouverture qui satisfait les 180 bénévoles du restaurant, le seul en France à servir trois repas chauds 365 jours par an.

Chambéry : la Cantine savoyarde rouvre ses portes aux plus démunis

"Prendre le matin un petit-déjeuner, tranquille, puis un repas chaud le midi et le soir, ça fait du bien". Sans-abri depuis deux ans, Sam avait pris l'habitude d'aller à la Cantine savoyarde, avant qu'elle ne ferme ses portes en octobre. Ces derniers mois, il était réduit à fouiller les poubelles des supermarchés, ou manger les fruits abîmés des marchés. Il est aujourd'hui soulagé de la réouverture du restaurant humanitaire. D'abord parce qu'il sait qu'il va pouvoir manger "sans se serrer la ceinture", puis parce que la cantine est l'occasion de retrouver d'autres sans-abris, avec qui il peut "papoter".

Des sans-abris, mais pas seulement. Christine vit seule, à Jacob-Bellecombette, et touche une pension d'invalidité d'environ 700 euros par mois, "pas assez pour vivre". Depuis deux ans, elle vient prendre ses repas ici, chaque midi, parfois le soir. Un moyen aussi pour Christine de lutter contre la solitude. "Ici, les gens ont les mêmes problèmes que moi, donc je ne suis pas gênée." Et ils sont d'une grande diversité. "Il y a des enfants et des personnes âgées, des handicapés, mais aussi des migrants".

Des repas de qualité

L'ambiance chaleureuse de la cantine a manqué non seulement aux bénéficiaires, mais aussi aux bénévoles qui se réjouissent à nouveau de se remettre aux fourneaux et au self, pour servir des repas de qualité : du saumon fumé en entrée, des quenelles ou des diots avec du riz pour le plat de résistance, suivi, pour le dessert, de tartelettes aux fruits, ou une forêt noire.

Bénévoles et salariés de la cantine étaient ravis de servir à nouveau ce mercredi 9 juin. © Radio France - Alexis Montmasson

La cantine n'avait certes pas arrêté son activité avec les confinements successifs. Des repas en barquette étaient distribués à plusieurs centres d'hébergement de l'agglomération. "Mais un restaurant humanitaire sans homme à l'intérieur, il n'est plus tout à fait humanitaire. Être en contact direct avec nos bénéficiaires, c'est essentiel", rappelle François Mornand, président de la Cantine savoyarde. Important, également, de remettre véritablement au travail les neuf salariés de l'association, en chômage partiel depuis la fermeture.

Ouvert en demi-jauge, le restaurant, qui a vu le jour en 1983, va devoir attendre un peu avant de retrouver sa fréquentation habituelle. En temps normal, environ 350 repas par jour sont distribués, soit 130.000 par an. Heureusement, souligne François Mornand, il n'y a pas eu d'explosion de la demande. Mais un nouveau public apparaît de plus en plus au sein des bénéficiaires : des étudiants qui se retrouvent en situation de précarité avec la crise sanitaire.