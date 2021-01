A Chambéry, la ministre du logement lance le dispositif MaPrimeRénov' ouvert à tous

Visite de chantier à Chambéry lundi pour Emmanuelle Wargon venue présenter le dispositif d'aide de l’Etat à la rénovation énergétique. La ministre s'est rendue sur le site d'une copropriété et celui d’un particulier dans l’agglomération de Chambéry.

Plus de confort et une facture plus faible

Visite de chantier aujourd’hui lundi pour la ministre Emmanuelle Wargon, accompagnée de Thierry Repentin maire de Chambéry et président de l’ANAH, l'Agence Nationale de l'Habitat.

La ministre a précisé que « la rénovation énergétique des logements est une des priorités du gouvernement et bénéficie des financements du Plan de relance à hauteur de 2 milliards d’euros pour 2021 et 2022 ».

A partir de ce lundi 11 janvier, tous les propriétaires et les copropriétés peuvent déposer en ligne leur dossier de demande d'aide MaPrimeRénov'.

MaPrimeRénov' est la principale aide de l'Etat pour la rénovation énergétique. En 2020, elle concernait uniquement les ménages les plus modestes. En 2021, MaPrimeRénov’ est accessible à tous les propriétaires, occupants comme bailleurs, ainsi qu'à l'ensemble des copropriétés.

Comme le dit le slogan : MaPrimeRénov’ Mieux chez moi, mieux pour ma planète © Radio France - Anabelle Gallotti

L’objectif du gouvernement est de permettre la rénovation de 400.000 à 500.000 logements.

A Challes_les_Eaux, des propriétaires surpris et ravis du montant des aides

La ministre est venue sur le terrain rencontrer des particuliers qui ont pu expliquer leur démarche et détailler les aides dont ils ont bénéficié. Avec un budget travaux de 50.000 euros, ils pensaient pouvoir ne changer que les fenêtres. Grâce au dispositif de soutien à la rénovation énergétique, ils vont aussi changer la chaudière au fioul et isoler la maison par l'extérieur. " C'est une très bonne surprise, on ne pensait pas pouvoir faire autant de travaux. C'est notre petite contribution pour lutter contre le réchauffement climatique " dit Claire, la propriétaire de la maison avec son mari.