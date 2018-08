Chambéry, France

La SPA de Savoie peut accueillir 50 chiens, 100 chats et 15 "nouveaux animaux de compagnie" qui peuvent être des lapins, des hamsters ou des chèvres comme c'est le cas actuellement avec Pomme, une petite chèvre trouvée à Novalaise. Ces jours-ci, c'est l'affluence : tous les box des chiens sont occupés. Depuis le 1er juin, quinze chats ont été abandonnés et sur la seule semaine du 6 au 13 août, ce sont huit chatons qui ont été trouvés.

Pomme, une petite chèvre trouvée à Novalaise, dans l'Avant-pays savoyard © Radio France - Nathalie Grynszpan

La particularité de la SPA de Savoie, c'est son choix de ne pas euthanasier les animaux. Certains sont là depuis plusieurs années. Mais l'association travaille à trouver des solutions pour placer les animaux soit dans d'autres refuges, soit en famille d'accueil. "C'est plus compliqué, reconnaît Robin Védi, président de la SPA de Savoie, mais on s'accroche et on espère pouvoir le faire durablement, encore longtemps."

"Il faut travailler à trouver des solutions pour ne pas euthanasier les animaux" Robin Védi, président SPA de Savoie Copier