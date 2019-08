A Chambéry, les associations alertent sur l'absence d'hébergement pour deux familles de migrants avec enfants

C'est le coeur de l'été mais les militants de la Ligue des Droits de l'Homme et Réseau Education Sans Frontières Savoie rappellent que des familles de migrants vivent des situations de grande précarité à Chambéry et qu'il faut leur trouver des solutions.

Deux familles albanaises sont actuellement sans solution d'hébergement sur Chambéry. RESF-Savoie et la section de Chambéry de la LdH ont donc organisé en urgence un rassemblement dans la matinée de dimanche devant les grilles de la Préfecture. 25 personnes se mobilisées. Les deux associations affirment que leurs "appels vers le 115 que ce soit pour des personnes seules ou des familles se concluent trop souvent par une réponse négative faute de places" .

En ce milieu du mois d’août, elles alertent sur le fait que "deux familles au moins dorment à la rue à Chambéry : un couple et ses deux enfants et une mère de famille isolée avec ses quatre enfants de moins de douze ans."

Mireille Bertho, porte-parole de la LdH Chambéry donne des précisions : "on a une famille qui est arrivée il y a une bonne dizaine de jours qui est demandeuse d'asile, qui est déjà enregistrée comme telle, c'est une maman seule avec ses quatre enfants, sans solution d'hébergement. On sait qu'elle a squatté avec d'autres , que le propriétaire des lieux a mis tout le monde dehors en gardant les affaires dedans. Et cette dame, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si elle n'est pas retournée dans un squat. Et puis on a une autre famille qui est une famille déboutée, qui a fait une demande de titre de séjour qui est à l'instruction. Et cette famille-là, elle est sortie du Cada, le Centre d'accueil des demandeurs d'asile, le 6 ou 7 août. C'est un couple avec deux enfants."

Ce lundi, les personnes demandeuses d'asile pourront s'enregistrer au Secours catholique à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile. Elles devraient en théorie être hébergées tout de suite mais les associations ont chaque semaine des appels au secours pour héberger des familles. Savoie Solidarité Migrants à Chambéry héberge actuellement une vingtaine de familles, en majorité des familles déboutées, et ne peut aller au-delà car cela implique aussi un accompagnement pour ces bénévoles.