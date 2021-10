À Chambéry, les boulangeries serrent la ceinture face à la hausse du prix du blé

Il n'y a pas que le gaz, l'essence et l'électricité qui augmentent en ce moment. Le blé a augmenté de 30% entre août 2020 et août 2021. Les prix mondiaux ont même atteint leur plus haut niveau depuis dix ans. Conséquences, le prix de la farine pèse sur les boulangers qui doivent s'adapter.

Vous l'avez sûrement remarqué, l'essence, le gaz, l'électricité et les matières premières ne cessent d'augmenter. Un autre produit de la vie quotidienne augmente lui aussi, c'est le blé. Il a pris 30% entre août 2020 et août 2021 et les prix mondiaux ont même subi une inflation pour le deuxième mois consécutif en septembre pour atteindre leur plus haut niveau depuis 10 ans.

Cette hausse se reporte sur le prix de la farine et cela impact forcément nos boulangers. Ils risquent à leur tour de devoir augmenter le prix de leurs baguettes et pains spéciaux d’ici à la fin de l'année.

Crise sanitaire et mauvaise récolte

Alain Mossière est président de la Fédération des Boulangers-Pâtissiers des Pays de Savoie. Il revient en détail sur cette augmentation du prix du blé et de la farine.

"Le coût de la farine n'avait pas été augmenté depuis 2 ans, là, c’est suite aux mauvaises récoltes et surtout à cause des conditions météorologiques. Il y a des difficultés à faire du bon pain pour l'instant, car la farine n'est pas dans sa meilleure qualité. On mélange plusieurs blés pour rattraper les pertes, sans parler de la crise sanitaire de la Covid-19."

"Je n'ai augmenté mes prix que deux fois en 10 ans"

Du côté des boulangers, les prix n'ont pas augmenté dans toutes les boulangeries de l'agglomération de Chambéry. Nicolas, gérant d'une boulangerie-pâtisserie explique ce choix : "On n'augmente pas à chaque hausse de farine parce que ça revient à un centime. Par exemple, la baguette, on attend deux ou trois hausses pour monter, on augmente de cinq centimes à cinq centimes, ça nous fait moins de petites monnaies dans la caisse."

Même si la hausse du blé ne se remarque pas encore dans vos portes-monnaies, la baguette devrait prendre cinq centimes selon les premières estimations de la Fédération des Boulangers-Pâtissiers des Pays de Savoie