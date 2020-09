À Chambon-Sainte-Croix, l'évêque de Limoges vient officier la messe de Sainte-Croix ce samedi soir

"Même si on est un tout petit point sur la carte, on pourra se dire que l'évêque de Limoges est venu célébrer une messe à Chambon-Sainte-Croix : c'est un honneur !" se réjouit Isabelle Bijos, bénévole dans l'église et habitante depuis 19 ans de cette petite commune du nord de la Creuse.

Seulement deux messes par an pour les 82 habitants de Chambon - à Noël et à La Sainte-Croix, donc - et en ce samedi 12 septembre 2020, le village aura les honneurs de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, l'évêque de Limoges qui officiera donc. C'est l'aboutissement de deux ans d'organisation, explique Isabelle Bijos, qui avait lancé l'invitation à l'évêque lors d'un pèlerinage à Lourdes. "On a déposé des flyers partout pour annoncer sa venue !", sourit le tout nouveau maire de Chambon-Sainte-Croix, Jacques Dailly.

Désinfection du mobilier et hostie déposée dans la main des paroissiens

Un peu plus de 80 paroissiens pourront assister à l'office dans cette église bâtie au 12e siècle. Les fidèles devront obligatoirement porter le masque, se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie de la messe. Quant à l'hostie, Monseigneur Bozo la glissera dans la main des fidèles, et non dans leur bouche.

Le mobilier - chaises, bancs, lutrin - ont été désinfectés par les bénévoles. Des conditions sanitaires pleinement respectées, validées par la préfecture ; le maire espère que l'église sera comble : "Nous étions 86 à la messe de Noël 2019, j'espère que nous serons le double ! Et que la cour sera remplie de monde". En cas de grande affluence, une sono sera installée pour les personnes qui ne pourront pas entrer dans l'église.

Des rénovations à poursuivre "pour que les visiteurs aient envie de venir"

Cette messe est exceptionnelle à un autre titre : elle sera l'occasion pour l'évêque de Limoges et pour les paroissiens de découvrir la sacristie de l'église rénovée. Celle-ci menaçait en effet de s'effondrer depuis plusieurs semaines ; sa rénovation avait été actée en septembre 2019, avant d'être retardée par la pandémie de Covid-19.

Les travaux de réhabilitation ont été menés en un mois et terminés tout début septembre, explique Jacques Dailly : "La toiture et la charpente étaient foutues : il pleuvait à l'intérieur ! Alors nous avons tout refait : la toiture de la sacristie, nous avons enlevé le salpêtre des murs, refait les joints entre les pierres, remis une porte et une fenêtre, retapé les meubles. Nous sommes très fiers". Coût total de ces travaux : 100.000 euros, dont 75 % à la charge de la commune.

La sacristie de l'église, qui menaçait de s'effondrer, a été entièrement refaite pendant l'été 2020 © Radio France - Jeanne Daucé

Mais les travaux sont loin d'être terminés : les murs de l'église sont attaqués par l'humidité. La commune aimerait aussi réhabiliter la tribune de l'église, à laquelle on accède par un escalier. "Mais on craint que la tribune et l'escalier, tous deux en bois, soient pourris", s'inquiète le maire.

Le salpêtre ronge les murs de l'église de Chambon-Sainte-Croix, village de 82 habitants dans le nord de la Creuse © Radio France - Jeanne Daucé

Ces rénovations sont essentielles, estime Jean-François Mérigot, premier adjoint au maire : "Il faut donner un aspect plus sain, plus accueillant à cette église. La mettre en valeur, pour qu'elle soit mieux visitée, que les gens aient envie de venir, de revenir ! Que ce soit pour pratiquer le culte ou pour visiter le patrimoine creusois".

En septembre 2020, la municipalité n'a pas encore estimé le coût de ce chantier. Le maire ambitionne de mener tout cela sur son mandat, d'ici 2026 donc. En 2015, l'église avait déjà connu un ravalement de sa façade et le pignon nord, qui menaçait de chuter, avait été rénové.