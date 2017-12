Selon les derniers chiffres de la population en France publiés par l'Insee, Champ-Laurent, 41 habitants, reste la plus petite commune des Pays de Savoie. Et entend bien le rester. Reportage.

A cinq habitants près, c'est Novel en Haute-Savoie qui lui aurait ravi le titre. Mais non, Champ-Laurent et ses 41 habitants reste bien la plus petite commune des Pays de Savoie en nombre d'habitants, selon les derniers chiffres du recensement dévoilés mercredi par l'Insee. France Bleu Pays de Savoie s'est rendu dans le village, entre Chamoux-sur-Gelon et La Table. Nous avons rencontré des habitants fiers d'être (un peu) coupés du monde.

Champ-Laurent, à 1.000 mètres d'altitude sur les hauteurs de Chamoux-sur-Gelon en Savoie © Radio France - Nicolas Peronnet

"La vie à Champ-Laurent, c'est regarder la neige tomber" — Éric Barbier, maire de Champ-Laurent

Ici, pas de boulangerie, pas de commerce, pas d'enfant donc pas d'école. Moyenne d'âge 70 ans. A 1.000 mètres d'altitude, on vit un peu hors du temps, et ça plait au maire Eric Barbier, "la vie à Champ-Laurent, c'est regarder la neige tomber, profiter des bons moments autour d'un verre et d'un morceau de tomme. On a nos petits vieux et moi je les adore".

Ces "petits vieux" de Champ-Laurent, on les croise facilement dans la seule rue qui mène à l'église. Noël et Denise ouvrent sans problème leur porte aux rares touristes, cyclistes ...ou journalistes de passage, "ça m'est égal qu'il n'y ait pas de commerce, je suis née ici dans cette maison et j'en suis fière" explique Denise. Noël non plus ne quitterait sa commune pour rien au monde, même si il faut parfois s'organiser, "on se débrouille, il faut pas oublier le sel c'est tout, par contre le vin blanc ça on oublie pas, c'est primordial".

La chasse, la cueillette de champignons, les ballades au col ...et donc le vin blanc rythment la vie de la plus petite commune des Pays de Savoie.

100.000 euros de budget

Les rentrées d'argent sont quasi inexistantes pour les finances municipales. Seules l'implantation d'un pylône téléphonique et l'activité de trois gîtes font entrer quelques euros dans les caisses. Champ-Laurent vit essentiellement grâce aux subventions publiques, mais pas question pour le maire de céder à la mode de la fusion avec les voisins, "nous ne sommes pas dans le besoin actuellement, nous avons encore de quoi financer nos quelques investissements comme la petite salle polyvalente, mais pour l'instant on arrive à se maintenir et on est bien comme ça".

La commune va bientôt se rajeunir un peu. Un jeune couple a décidé de reprendre l'élevage de brebis, laissée par l'un des "petits vieux" du village.