À Chançay, la Petite Épicerie dynamise le village

Chançay (Indre-et-Loire) et ses 1 200 habitants étaient sans commerce depuis 2018. Mais depuis une semaine, la Petite Épicerie ravit la population locale avec un service de qualité et de proximité. Trois amis originaires de la région ont investi dans ce lieu de 110 m2 où se côtoient produits locaux et rayon bio. Une initiative qui dynamise fortement la petite commune.

Une épicerie responsable et proche des habitants

L’ouverture de La Petite Épicerie à Chançay était attendue. La municipalité a réhabilité deux anciens bâtiments afin de créer cet emplacement 110 m2. Avec trois amis, Éric, qui est originaire de Chançay, a retenu plusieurs points essentiels pour l'ouverture de cette épicerie : "Premièrement, faire du circuit court pour avoir du produit local. Deux, proposer du vrac pour éviter le gaspillage. Trois, permettre un lieu multi-service où les gens peuvent se rencontrer. Quatre, créer de l'emploi local. Et enfin, faire rayonner Chançay à travers ce lieu. Pour nous, les habitants doivent s'approprier ce lieu et cela va venir avec les animations organisées dans les prochains mois."

L'épicerie a donc embauché deux employées, Christine et Eugénie, qui sont en charge de la boutique. Eugénie n'y travaille que depuis quelques jours mais cible déjà les habitudes des clients :"Les gens viennent chercher leur pain, la partie vrac plaît beaucoup, la viande et les yaourts de producteurs marchent très bien aussi. Ils attendaient de l'épicerie d'avoir ce type de produits."

Eugénie accueille les clients à la Petite Épicerie de Chançay. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Renouer avec une vie de village

Les clients y trouvent un dépôt de pain, des produits locaux, en priorité du frais, du bio, des légumes et des fruits de saisons, de la viande, des conserves, du fromage et de la charcuterie, mais aussi de la petite restauration rapide à consommer sur place ou à emporter. Un espace bar est aussi disponible. Et puis, c'est surtout un lieu où les habitants se retrouvent, Claire en est très satisfaite : "C'est une très bonne nouvelle car cela faisait un moment que nous n'avions plus de commerce. Cela permet d'avoir un point de proximité pour tout ce qui est des denrées essentielles. C'est vraiment très important pour la vie du village !"

Au milieu des légumes et fruits de saisons, on y trouve aussi le pécher mignon des Chancéens : la bière artisanale, pour des après-midi ensoleillées. Elle est produite par Nicolas Duffard, brasseur à Lussault-sur-Loire : "Depuis l'ouverture je suis déjà venu livrer 3 fois, en 10 jours. J'ai déjà vendu 200 petites bouteilles et une centaine de grandes. Les gens aiment la bière à Chançay !"

Nicolas Duffard est brasseur à Lussault-sur-Loire. © Radio France - Mathieu MESSAGE

En projet dans une seconde phase, un point presse, relais colis, point pressing et cordonnerie avec Wifi gratuit. Une terrasse, le long de la voie verte, pourra accueillir 70 personnes.