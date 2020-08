Dordogne : à Chapdeuil, on se promène dans le système solaire

Pas besoin d'attendre la Nuit des étoiles pour admirer les planètes. A Chapdeuil, Arlo, 7 ans, et son papa Dan, ont reproduit un système solaire, à l'échelle, sur le chemin qui relie La Combe de Grimoux à Francoiseau.

Le reportage à Chapdeuil d'Ambre Rosala Copier

Un "chemin des planètes" entre La Combe de Grimoux à Francoiseau

A l'entrée de la petite route, désormais rebaptisée "Le chemin des planètes", ils ont construit un soleil en fer forgé, de cinquante centimètres de diamètre. A partir de là, ils ont installé les huit planètes, et Pluton, une planète naine, en respectant les distances à l'échelle. "Il faut par exemple compter vingt mètres entre le point de départ et Mercure, la planète la plus proche du soleil, puis de nouveau vingt mètres entre Mercure et Vénus", explique Dans, le père de Arlo. Le dernier astre, Pluton, est installé à pas moins de deux kilomètres du soleil en fer forgé.

Arlo et Dan ont construit un soleil en fer forgé de cinquante centimètres de diamètre. C'est le point de départ de leur "Chemin des planètes", à Chapdeuil. © Radio France - Ambre Rosala

Père et fils n'ont pas seulement tenu compte des distances : ils ont également reproduit les planètes avec une taille proportionnelle à celle du soleil. Ils ont utilisé divers objets pour les représenter : une balle de ping-pong pour Saturne, une tête d'aiguille pour la Terre, et une balle de tennis pour Jupiter, la planète la plus grosse.

Un projet né pendant le confinement

L'idée est partie d'un devoir que Arlo devait faire pendant le confinement. Ensuite, son père a trouvé cette idée originale pour l'aider à se représenter les planètes dans le système solaire. "On voit par exemple que la Terre est toute petite par rapport au soleil, et je trouve que c'est très impressionnant", lance Dan. "Je trouvais que c'était une bonne idée d'installer ce système solaire dans le village, pour que les passants puissent s'instruire en faisant une petite promenade."

Arlo et Dan ont utilisé une tête d'aiguille pour représenter la Terre dans leur système solaire du village de Chapdeuil. © Radio France - Ambre Rosala

Arlo et Dan ont travaillé main dans la main pendant trois jours pour faire naître leur oeuvre. "J'ai aidé à calculer les tailles des planètes, à faire le plan, et à construire le soleil", raconte Arlo, fier de son travail. Son père a quant à lui fabriqué les piquets de bois sur lesquels sont surélevées les planètes. "On fait une bonne équipe !" s'exclame Dan.

Prochaine étape, pour Arlo et Dan : aller déposer une plaque dans le village de Ribérac... Là où devrait se trouver la première étoile du système solaire du "chemin des planètes".