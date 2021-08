A Charleville-Mézières, une trentaine de soignants de l'hôpital mobilisés contre l'obligation vaccinale

Non à la vaccination obligatoire des soignants, non au pass sanitaire et non aux sanctions envers le personnel non-vacciné, c'est le message d'une trentaine de soignants de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Ils se sont rassemblés ce jeudi 19 août, entre 14 et 16 heures à l'appel de la CGT devant le centre hospitalier.

La CGT prévoit un deuxième rassemblement le 26 août. - Valérie Pierard

Une nouvelle mobilisation est déjà prévue le jeudi 26 août. Le syndicat CGT qui a aussi lancé une grève illimitée début août.