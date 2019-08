À Charny, l'origine de la fuite de la piscine reste introuvable

Charny, France

Depuis plusieurs années, la piscine de Charny subit des fuites. «On ne sait pas d'où cela vient et pourtant ça fait 8 ans que je travaille ici en tant que maître nageur», explique Julien, maître nageur. Tous les jours, il verse 10 m3 d'eau traitée pour tenter d'endiguer ce problème. «On ouvre un robinet et vu que c'est l'eau de distribution, malheureusement on n'arrive pas à tenir la température de l'eau autour de 25 degrés, on tourne plutôt autour de 20 degrés», regrette le maître nageur.

La source de la fuite, indétectable

La commune de Charny a tenté d'endiguer le problème de ces 350 m² de bassin. Mais en vain. «On a fait passer des caméras dans les tuyaux de canalisation parce que ça aurait pu être un problème de canalisation, c'est possible mais on n'a rien trouvé», raconte le maire Michel Courtois. «Cette fuite aurait aussi pu être la conséquence des fortes inondations de 2017, le terrain aurait pu bougé mais là encore je ne sais pas», poursuit le maire.

On n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème - Michel Courtois, maire de Charny-Orée-de-Puisaye

Cependant, la baisse de la température du bassin a des conséquences. D'autant plus que la source de la fuite reste introuvable. L'eau du bassin reste froide. «J'ai ma fille de 11 ans qui nage depuis ses 6 ans dans cette piscine, moi même j'y ai appris à nager, et je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu une seule fois se plaindre de l'eau froide si ce n'est cette année. Je lui ai donc acheté une combinaison de natation pour qu'elle puisse continuer à bénéficier des cours de natation», explique Karine, une habitante de Charny.

De son côté, Magalie veut rester fidèle à sa piscine de proximité. «Sinon, on doit aller à Clamecy, Toucy ou Montargis et c'est quand même 30 minutes de voiture à chaque fois», déplore-t-elle. Pour l'instant, la fuite ne sera pas réparée tout de suite. La piscine est désormais dans les mains de la Com'com du Puisaye-Forterre.