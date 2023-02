À Chartres-de-Bretagne, des nouveaux créneaux pour refaire son passeport qui ne suffisent pas

À l'accueil de la mairie de Chartres-de-Bretagne, au sud de Rennes, le téléphone sonne sans cesse pour les mêmes raisons depuis trois semaines : "il faut prendre rendez-vous en ligne, répond Gwenaël aux habitants qui cherchent à refaire une pièce d'identité, mais là les plannings sont complets, sur les 44 communes du département."

Ruée sur les rendez-vous

La municipalité fait partie des toutes dernières, en Ille-et-Vilaine, à pouvoir délivrer des passeports et cartes d'identité, afin de réduire les délais subis partout en France. Désormais équipée du dispositif nécessaire pour enregistrer les demandes, mais aussi prendre les empreintes, elle peut assurer 35 rendez-vous par semaine depuis ce lundi. "On a des rendez-vous qui ouvrent chaque jour sur le site internet de la mairie et celui de l'ANTS pour des créneaux deux semaines plus tard, explique Julie Sevestre, directrice du pôle administration et finances de la mairie. Mais quand on a ouvert le tout premier planning, mercredi dernier, tout a été rempli en quinze minutes."

La mairie préfère éviter d'ouvrir les rendez-vous sur plusieurs mois : "si on a un arrêt maladie ou une panne, ça permet de repousser le rendez-vous annulé deux ou trois semaines après, et pas trois mois plus tard", estime Julie Sevestre. Du côté de l'accueil de la mairie, la gestion des habitants qui cherchent à renouveler leurs papiers d'identité occupe désormais largement les journées. "Dès que notre mairie est apparue sur le site officiel de la préfecture, les gens se sont rués chez nous, lance-t-il. En plus, les collectivités voisines donnent notre adresse, donc c'est notre principale activité depuis au moins trois semaines."

Parmi les appels reçus par cet agent à l'accueil de la mairie de Chartres-de-Bretagne, presque tous concernent le renouvellement de titres d'identité © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Nouvel équipement et personnel

Certains tentent aussi d'obtenir des rendez-vous par mail ou en se présentant directement en mairie, sans succès. C'est le cas de Dominique, dont la fille n'arrive pas à renouveler son passeport. "La semaine dernière, elle était tous les soirs sur le site et il n'y avait pas de créneaux. Je trouverais ça plus judicieux de faire passer les Chartrains en priorité", regrette-t-il. De fait, parmi les premiers à avoir pu obtenir un rendez-vous lundi, beaucoup viennent de toute l'Ille-et-Vilaine, voire de Loire-Atlantique pour certains. Bénédicte, une Rennaise qui s'est fait voler ses papiers, "n'arrivait pas à trouver de créneau depuis le mois d'octobre". "Ca a été très compliqué, j'ai pu trouver ici, en actualisant régulièrement le site", souffle-t-elle, soulagée d'avoir pu passer ce premier rendez-vous avant la remise de ses papiers.

Pour pouvoir d'offrir ce service de renouvellement des titres d'identité, et participer à réduire les délais, la mairie de Chartres-de-Bretagne a dû faire quelques démarches. "Il y a un calendrier d'attente tellement long qu'il était logique qu'une commune de notre taille soit équipée d'un dispositif de recueil" des empreintes, lance Julie Sevestre. Il a ensuite fallu "recruter une personne à temps plein en plus", précise Julie Sevestre. C'est une contractuelle, déjà en cours de formation, qui s'est ainsi vue titularisée. Au total, trois agents ont été formés pour se relayer sur le poste, à côté de leurs missions initiales.