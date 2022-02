À Château-Gontier-sur-Mayenne, une ancienne école transformée en logements pour seniors

La cantine et le préau de l'ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague, à Château-Gontier, ont changé : voilà les deux bâtiments remplacés chacun par cinq appartements pour seniors. Des logements d'une cinquantaine de mètres carrés, comprenant : un salon aux baies vitrées, avec une cuisine équipée ; une chambre, et une salle de bains. Les loyers vont de 650 à 750 euros.

Le terrain a été acheté en 2016 par un couple, qui travaille dans le bâtiment. Commencée lors du premier confinement, la construction de ces logements s'est achevée cet automne et les locataires sont arrivés fin novembre : le site affiche complet.

L'un des appartements, construit à la place de l'ancienne cantine. © Radio France - Pierre Pillet

Annick, dans le salon de son appartement, construit sur le terrain de l'ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague. © Radio France - Pierre Pillet

Annick nous ouvre sa porte et nous présente son salon. "Ah chez moi c'est coloré, il me faut beaucoup de couleur !" Dans sa chambre, "deux placards, une penderie pour toutes mes robes." Et dans la pièce d'à côté, "une grande salle de bains, avec une douche à l'Italienne, bon il faut s'y habituer !" Arrivée le 17 novembre, elle souhaitait quitter sa maison. "J'avais 750 mètres carrés de terrain à entretenir, j'en avais marre d'aller à la poubelle, et puis je suis toute seule depuis quatre ans."

Chaque appartement est composé d'un salon avec cuisine, d'une chambre, et d'une salle de bains. © Radio France - Pierre Pillet

Tous les logements disposent d'une vaste salle de bains. © Radio France - Pierre Pillet

Certains résidents sont d'anciens élèves

La convivialité est de mise. "On se fait coucou, on se dit bonjour !" sourit Annick. Certains résidents ont été sur les bancs de l'ancienne école, d'autres y ont même travaillé, comme Marie-Thérèse, émue : "J'ai fait le service à la cantine pendant plus de vingt ans ici, je commençais à 11h à 15h30." Ici, ce n'est pas un Ehpad, tous les résidents ont leur liberté, ce que nous racontent Marie-Thérèse et son mari, Michel. "Nous, on va souvent se promener, jouer aux cartes, on est comme chez nous, on fait ce qu'on veut !"

Sandra, à l'origine du projet avec son époux, explique comment l'idée leur est venue. "On habitait dans la même rue de l'école, on a racheté l'école parce qu'on avait _peur de voir des immeubles donnant directement dans notre jardin_. Une fois propriétaires, on s'est dit : "Qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette superficie ?" On a longuement réfléchi avec mon mari, et nous qui sommes dans le bâtiment, on s'est dit que ce serait bien de pouvoir en faire profiter des seniors. On est à la fois en ville, et à la campagne parce qu'on n'entend absolument rien."

D'autres appartements à venir

Pour venir ici, "il faut être encore assez autonome", ajoute Sandra. "On a une dame malvoyante, qui est autonome parce qu'elle se gère toute seule, mais elle a besoin de quelqu'un pour préparer ses repas."

D'autres appartements vont être aménagés dans le bâtiment où se trouvaient les salles de classe.