A Château-Gontier, la "vélorution" ou révolution à vélo est en route

Château-Gontier, France

La "vélorution" ou révolution à vélo est en marche. Elle a été lancée samedi 25 janvier à Château-Gontier. Une petite centaine de cyclistes avec pour seule arme, leur vélo, s'est baladée dans le centre-ville.

C'est une idée du collectif "Sud Mayenne en Transition" pour promouvoir ce moyen de transport propre et essayer de convaincre les habitants qu'il vaut mieux laisser sa voiture au garage. Ils veulent engager un vrai changement pour le bien de notre planète.

Le départ est donné à l'Espace Saint-Fiacre pour une boucle de six kilomètres. Serge, membre du collectif "Sud Mayenne en Transition" rappelle l'objectif :

Le but n'est pas de faire du vélo mais de sensibiliser autour de nous à l'idée que l'urgence climatique est importante

Cette urgence fait déjà réagir les jeunes. Ils sont une trentaine à participer comme Clément, 20 ans, qui limite ses trajets en voiture. "Je suis à Laval, je fais tous mes déplacements à vélo pour en classe, au sport. On gagne du temps, on ne consomme pas donc on gagne un peu d'argent, c'est plutôt avantageux", interpelle le jeune homme.

Le collectif "Sud Mayenne en Transition" demande à la municipalité de Château-Gontier des zones entièrement cyclables. © Radio France - Aurore Richard

Caroline veut transmettre ces gestes à Jeanne, sa fille de trois ans. "_C'est son avenir. Nous, on est là mais il a tous nos petits bouts de chou qui arrivent derrière_. On n'a plus le choix. Il va falloir tout bouger, il faut une révolution et pas seulement à vélo. Mais, on est tout petits, c'est à ceux qui dirigent d'agir", explique cette maman.

Entre 3 et 6% des déplacements se font à vélo à Château-Gontier, c'est deux fois plus que la moyenne nationale. © Radio France - Aurore Richard

A deux mois des municipales de mars 2020, Serge veut alerter les élus locaux :

Il faudrait repenser tout le système de circulation à vélo à Château-Gontier. Il faudrait plus de pistes cyclables, interdire la circulation des voitures dans certaines rues

Il y a de la demande car selon la municipalité de Château-Gontier, entre 3 et 6% des déplacements se font à vélo dans la ville, c'est deux fois plus que la moyenne nationale.

475 000 € pour de nouvelles voies cyclables

La municipalité actuelle a en tout cas décidé à la fin 2019 de financer de nouvelles pistes cyclables à Château-Gontier et d'en intégrer à plusieurs rues à Azé, la commune déléguée. Le budget total prévu est de 475 000 €.