À Château-Gontier, les gendarmes tiennent un stand au supermarché pour discuter avec les habitants

Ce samedi après-midi, à Château-Gontier-sur-Mayenne, les gendarmes étaient au supermarché. Le but : montrer que les forces de l'ordre ne sont pas uniquement là pour mettre des contraventions, discuter avec la population de leurs différentes actions et mener une opération de recrutement.

"C'est vrai qu'on a plus l'habitude de les voir au bord des routes, à sanctionner les conducteurs", rit Catherine. Elle était uniquement venue faire ses courses, et elle a été plutôt étonnée de voir les gendarmes tenir un stand dans son supermarché à Château-Gontier-sur-Mayenne, ce samedi après-midi. "Je trouve ça très sympa, ça les rend plus humains je trouve."

Le but de cette opération pour les gendarmes, c'était de montrer que les gendarmes ne sont pas uniquement là pour mettre des contraventions. "Notre travail de sécurité routière, ça représente uniquement 12% de notre activité", explique le Capitaine Christophe Villena.

Apporter du dialogue

Sur la table, des brochures sur les violences conjugales, la sécurité numérique, la procuration ... "Quand on va au contact de la population, les gens sont moins réticents à nous parler, explique le lieutenant Claire Toval. Ils ont des informations à donner ou des questions à poser, qui dans leur tête n'a pas d'intérêts à être apportées à la gendarmerie. Ici, on est vraiment dans le contact, ça libère la parole je pense".

Opération recrutement

Mais l'objectif de cette journée, c'était aussi de faire du recrutement. Quand on est ado, c'est toujours plus simple de venir poser des questions dans ce cadre que d'oser venir à la gendarmerie. "Ça permet aussi d'exposer les différents métiers du gendarme, développe le Capitaine Villena. C'est l'occasion pour eux de venir nous trouver, dans la galerie, alors qu'ils sont en train de faire leurs courses avec leurs parents."

Et les forces de l'ordre le rappellent : les portes des gendarmeries sont ouvertes si une personne a besoin d'informations.