A Château-Gontier-sur-Mayenne, le club de karaté s'adapte aux mesures sanitaires pour la reprise

Vous êtes peut-être allé faire un tour ce samedi 5 septembre, à l'opération "Faites du sport" organisée à Château-Gontier-sur-Mayenne. Des clubs de foot, cyclisme, badminton, etc. étaient là pour faire tester leur discipline à vos enfants, de quoi leur donner envie de s'inscrire cette année.

L'événement chapeauté par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier en est sa 13ème édition mais cette année, l'ambiance était différente. Avec l'épidémie, chaque sport doit s'adapter aux mesures sanitaires. Sur le stand dédié au karaté par exemple, le club a présenté une version covid.

L'éducateur sportif, Anthony Leconte et son assistant du jour portent le masque, même pour les exercices à bonne distance comme les coups de pied sur cible.

Chaque enfant aura son propre matériel pour des raisons sanitaires. © Radio France - Aurore Richard

Timéo, sept ans a testé le karaté sous l’œil de son papa, Mathieu qui est absolument ravi de le voir se remettre au sport, après une longue pause pendant le confinement. "On avait acheté un trampoline donc ça leur a déjà fait du bien à lui et sa sœur mais là, il faut qu'ils se mettent au sport. Il faut que ça bouge un peu", explique ce père de famille.

Plus d'enchaînements à travailler en solo

Mathieu n'a aucune inquiétude avec l'épidémie. Il a discuté avec l'éducateur sportif et tout est modifié pour respecter le protocole sanitaire, notamment pendant les combats. "On pratique le style Shotokan, un style où l'on ne se touche pas. Le but est de ne pas se toucher, c'est ce qu'on apprend avec le temps. On va revoir tous nos cours pour essayer de développer un karaté "covid"", souligne Anthony Leconte.

Chaque enfant aura aussi son propre matériel, qu'il devra désinfecter après le cours. Malgré toutes ces mesures, l'éducateur sportif ne pense pas atteindre les 140 adhérents comme l'an dernier, il espère quand même arriver à une centaine.