Les cinq premiers renforts sont arrivés au commissariat de police de Châteauroux

16 policiers supplémentaires en renfort au commissariat de Châteauroux. La promesse faite par le ministre de l'Intérieur, lors de son déplacement au mois de mars, est en train d'être tenue. Cinq premiers agents sortis d'école sont arrivés depuis le 10 mai et débuteront leurs missions sur le terrain à partir de ce mercredi 26 mai. Ce mardi, ils sont allés visiter le centre de supervision urbaine avec les caméras de vidéo-surveillance.

Une présence accrue et plus visible dans les rues

"Je suis très content d'avoir eu un poste à Châteauroux. C'est une chance, il fait assez bon-vivre ici. Mais à entendre les collègues, les renforts étaient attendus. Cela va soulager", souligne Sacha, originaire de Cahors. Ses missions seront notamment de relayer des agents qui travaillent de nuit depuis longtemps. "Ces effectifs manquaient. Ce sera une présence sur la voie publique encore plus accrue. Et elle est impérative pour que Châteauroux reste relativement calme", appuie Brice Tayon, adjoint au maire en charge de la sécurité.

Des recrues formées

147 policiers composent les effectifs du commissariat de Châteauroux. Les syndicats dénoncent régulièrement une forte baisse sur les vingt dernières années. "16 policiers de plus, c'est énorme", salue de son côté le commissaire divisionnaire Michel Cassagne, le directeur départemental de la sécurité publique dans l'Indre. "C'est du sang neuf, ce sont de jeunes gens. Ils viennent de suivre une formation au goût du jour. Nous, on n'a pas le temps de se former tellement on a de travail. On perd certaines qualifications, donc ça va bien nous aider", ajoute-t-il.

Châteauroux est l'un des derniers havres de bien-vivre. C'est ce qu'on essaie de préserver et c'est pour cela que ces agents sont là.

Cinq autres recrues d'école sont attendues cet été, avant l'arrivée de six agents plus expérimentés mutés à l'automne. Au total, ce sont donc 16 policiers qui vont arriver à Châteauroux. La mairie de Châteauroux a également prévu de recruter cinq policiers municipaux d'ici fin 2022.