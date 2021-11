"On a besoin de ses grands travaux" : à Châteauroux, le quartier Saint-Jean/Saint-Jacques se transforme

Considéré comme le deuxième quartier le plus pauvre de la région, le quartier Saint-Jean/Saint-Jacques va changer de visage. De grands travaux sont engagés et vont durer jusqu'en 2030. Qu'en pensent les habitants ?

Le quartier Saint-Jean/Saint-Jacques fait peau neuve à Châteauroux ! Après le quartier Beaulieu, c'est un nouveau secteur qui démarre sa mue. L'avenant du Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) a été signé le jeudi 28 octobre, après des mois de concertations entre les habitants, les collectivités et les bailleurs sociaux.

C'est le top départ de grands travaux qui vont changer le visage de ce quartier, considéré comme le deuxième le plus pauvre de la région. Un chantier à 145,8 millions pour renouveler le paysage du quartier Saint-Jean/Saint-Jacques, parfois théâtre de violences urbaines. "L'objectif, c'est que les habitants se considèrent dans un quartier comme un autre et non pas dans un quartier dégradé", a expliqué le maire castelroussin Gil Avérous, lors de la signature de l'avenant du NPRU.

"On voit les panneaux, les tours qui commencent à tomber. Franchement, ces travaux ne font pas de mal", confie Aurélie, qui vit dans le quartier. "Toutes les tours devraient tomber. Ça nettoierait le quartier, ça le rendrait peut-être plus rassurant", ajoute cette maman de deux enfants, évoquant "des feux d'artifice au milieu de la nuit". "Les enfants m'ont rejoint dans le lit, ils étaient terrorisés", raconte la jeune femme.

145,8 millions d'euros pour transformer le quartier

Ces grands travaux vont durer pendant une dizaine d'années, jusqu'à 2030. Huit immeubles vont être détruits au total, ce qui fait 822 logements locatifs sociaux. 543 logements sociaux seront requalifiés, 579 seront résidentialisés et 330 seront reconstitués. Certaines tours sont d'ailleurs déjà tombées, comme la tour Iéna il y a trois ans et la tour Saint-Hélène il y a quelques semaines. 90% des locataires seront relogés dans la ville, la moitié le seront dans leur quartier d'origine.

"Ça fait un petit pincement, confie Abdoulkarim, qui a grandi dans la tour Saint-Hélène. C'est triste parce que c'est des bâtiments où on a maintes et maintes histoires. Mais après ça va être du nouveau, pourquoi pas. C'est toujours mieux".

Aujourd'hui, le jeune homme tient le bar à chicha en face et il est plutôt enthousiaste à l'idée de voir le quartier se moderniser. "On en a besoin de ces travaux, parce qu'il faut renouveler la ville, poursuit-il. Les bâtiments sont vieux, ils ont des années et des années donc il faut les rénover sinon ils vont tomber en ruines. Et puis ça va repeupler le quartier, les habitants ont besoin de revivre dans leur quartier".

D'autres immeubles seront donc bientôt détruits, comme la tour Westphalie 1 qui tombera l'année prochaine. "C'est bien, on sera moins serrés", approuve Éric, qui a toujours vécu dans le quartier. Didier, lui, est ici depuis 20 ans et pour lui, c'est une bonne chose de renouveler le paysage. "Je suis pour éviter les grandes tours et faire des petites résidences d'un ou deux étages à la place, estime-t-il. Ce serait bien de faire ça dans toutes les cités".

De grands travaux de rénovation urbaine démarrent dans le quartier Saint Jean à Châteauroux. © Radio France - Émeline Ferry

Parmi les autres changements à noter : la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire en plein cœur de Saint-Jacques, la rénovation des abords de l'école Michelet, ainsi que des aménagements paysagers. L'objectif est d'effacer la frontière avec le centre-ville, de faciliter les liens avec le reste de la ville. Car le travail autour cette opération de renouvellement urbain s'est axé autour d'un atout : la proximité avec le centre-ville de Châteauroux.

"Il faut tenir compte de cet atout initial que représente la géographie de Saint-Jean/Saint-Jacques, explique Stéphane Bredin, préfet de l'Indre. Pour moi qui ait connu la politique de la ville en Ile-de-France, et qui arrivait dans l'Indre avec la vision de ces quartiers prioritaires qui sont toujours aux franges des villes, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit avec Saint-Jean/Saint-Jacques".

"Quand on réfléchit sur les mobilités, on pense à des mobilités douces plutôt qu'à trouver un tram comme on le fait dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis, poursuit-il. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Cela nous permet d'être plus qualitatif sur d'autres aspects. C'est pourquoi les sujets sur lesquels on a le plus travaillé, pendant ces derniers mois, sont des sujets architecturaux et environnementaux".

