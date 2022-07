A Châteauroux, les parents en quête du cadeau de fin d'année scolaire parfait pour les enseignant(e)s

Dans les vitrines des boutiques, impossible de passer à côté des mille et un produits dérivés pour faire plaisir aux maîtres et aux maîtresses.

Entre les étagères remplies de produits régionaux de la boutique le Croquet de Charost à Châteauroux, Rosa a fait son choix. A la veille de la fermeture des écoles, ce jeudi 7 juillet, elle a décidé d'offrir des gâteaux sucrés et des apéritifs salés au maître et à la maîtresse de ses deux filles. Un geste de fin d'année scolaire incontournable pour cette maman. "J'ai toujours suivi cette tradition. Quand j'étais petite, mon père achetait des cadeaux pour mes enseignants. Je trouve ça super de les remercier pour l'année qui vient de s'écouler, surtout quand on imagine les difficultés qu'ils ont dû avoir pour s'adapter aux conséquences de la pandémie", estime-t-elle. Dans ses mains, une petite boîte en forme de crayon à papier floqué d'un message : "Merci pour cette année, et bonnes vacances !". En ce dernier jour avant les vacances scolaires, même si c'est elle qui s'occupe des achats, ce sont bien ses filles qui les remettront à leurs désormais anciens instituteurs, "avec un joli sourire".

Un cadeau au nom de toute la classe

La plupart des parents choisissent d'offrir un cadeau individuel. Mais dans certaines écoles, on s'organise pour perpétuer tous ensemble cette habitude de fin d'année. "Avec les autres élèves de ma classe, on a offert à notre maître un panier garni avec plein de gâteaux, on était tous ensemble pour lui donner. C'était pour le remercier d'avoir passé une belle année, parce qu'il nous enseigne beaucoup de choses. On était vraiment contentes de lui donner", racontent Lia et Jeanne, 9 ans.

Dans la boutique la Malle ô bidules, une dizaine d'articles sont vendus pour remercier les maîtres et les maîtresses. © Radio France - Emma Steven

C'est la mère d'une des deux futures CM2 qui a créé une cagnotte avec l'ensemble des parents d'élèves pour laisser un souvenir gourmand de l'année écoulée à l'enseignant des deux jeunes filles.

Le carton des produits à déguster

"Les bonbons et les confiseries, c'est ce qui plaît le plus aux parents qui viennent acheter dans notre boutique. C'est comme s'ils voulaient offrir un cadeau à un enfant !", s'amuse Thomas Vandoeuvre, le gérant du Croquet de Charost. Même son de cloche à la Malle ô bidules dont les stocks ont rapidement fondu. "On a toujours les éternelles tasses, mais je crois que les maîtres et les maîtresses en ont assez ! Et comme ils sont probablement gourmands...je conseille aux clients de prendre du thé, des biscuits ou des croquants", détaille Virginie Pierry, la gérante, avant d'ajouter que finalement, "ce sont toujours les enfants qui finissent par choisir !" Dans ces deux magasins, les parents dépensent en moyenne une trentaine d'euros en cadeau pour faire plaisir à l'enseignant de leur enfant.