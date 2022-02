À Châteauroux, des autocollants et de la pédagogie face aux nouvelles règles de tri

Quand une erreur est commise, elle est signalée via un autocollant (avertissement) rouge sur le bac de collecte, et celui-ci n'est pas collecté.

Depuis le 1er décembre 2021, les règles de tri ont évolué pour une meilleure harmonisation du tri en France. Concrètement le reste de la France est incité à mieux trier ses déchets, notamment d'emballages. A l'inverse, à Châteauroux et dans l'agglomération, parce que le tri était déjà très bien fait, certains emballages vont désormais dans la poubelle normale (grise), avec les déchets. Une adaptation qu'il faut bien respecter.

Des nouvelles règles depuis le 1er décembre

"Dans le bac emballage aujourd'hui, il y a tous les emballages de supermarché c'est-à-dire les plastiques, les cartonnettes, les boîtes de conserve, les aluminiums" explique Alexandre Bros, responsable d'exploitation au service propreté, qui poursuit, "de l'autre côté on a les ordures ménagères, les déchets de salles de bain et éventuellement les restes de repas s'ils n'ont pas été compostés".

Pourquoi bien trier ses poubelles ?

Globalement le tri est bien respecté dans Châteauroux et son agglomération, sauf dans les logements collectifs, c'est ce que note Vincent Bonneau , le responsable collecte de Châteauroux Métropole. Des problèmes subsistent dans "les immeubles avec des prestataires qui s'occupent de sortir les poubelles mais qui ne vérifient pas systématiquement ce qui est mis dans les poubelles" explique-t-il, le problème c'est que "on collecte en même temps des usagers qui trient bien et des collectifs qui trient mal."

Or, outre le danger d'un mauvais tri (verre, déchets médicaux type seringue) qui peut provoquer des accidents pour les rippeurs, un mauvais tri dans la poubelle "sèche" c'est aussi des efforts gâchés : ceux des voisins ! " S'il y a trop d'humide, c'est traité en humide ! Tous les efforts des autres qui sont collectés avant vous ou après vous ça n'a servi à pas grand chose !" rappelle Vincent Bonneau.

Des autocollants rouges et de la pédagogie

Pour les mauvais trieurs, Sébastien Brouard, rippeur, distribue des bonnets d'âne, en l'occurence : un gros autocollant rouge. Sur cet avertissement est notée l'erreur, et, de plus, le bac n'est pas collecté. "C'est le cas par exemple s'il y a du verre dans le bac "humide" (gris)". Cependant, il n'en met pas beaucoup car il privilégie aussi le dialogue : "on essaie de faire de la prévention, on discute avec les gens, et généralement après ils font attention".

Pour l'instant, dans les cas les plus extrêmes, cela donne lieu à un enlèvement spécial, facturé 100 euros. La police propeté voulue par la municipalité et la métropole sera mise en place dès que le décret sera publié au Journal Officiel, et elle pourra appliquer un système d'amende en cas de non respect des règles de tri. Il n'y a pas encore de date fixée pour sa mise en place.