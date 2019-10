À Châteauroux, des bénévoles apportent des livres aux personnes âgées isolées

Châteauroux, France

Depuis quatre ans, Élisabeth rend visite à deux personnes âgées en situation d'isolement à Châteauroux. Elle leur apporte des livres environ tous les deux mois, en fonction du rythme de lecture. Cette retraitée va chercher les ouvrages dans la médiathèque de Châteauroux, à Équinoxe. "Pour l'une, ce sont des romans de terroir et des romans policiers. Et pour l'autre, ce sont surtout des ouvrages de recherche sur l'histoire", explique Élisabeth.

Une complicité et même une amitié entre les bénévoles et les personnes âgées

Ce dispositif s'appelle "Livres & moi". Il a été mis en place fin 2015 par le centre communal d'action sociale de Châteauroux, en collaboration avec la médiathèque. 22 bénéficiaires profitent de l'aide apportée par 17 bénévoles. Il s'agit de personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer et qui peuvent très difficilement sortir de chez elles. "Je suis leur rayon de soleil ! Une dame que j'aide est seule. Ses enfants et petits-enfants sont aux quatre coins de la planète : en Chine, en Australie, en Russie... Pour eux, c'est bien. Mais cette dame se retrouve sans aucun proche", ajoute Élisabeth.

Le CCAS est toujours en recherche de nouveaux bénévoles. Delphine vient de se lancer dans l'aventure. "J'ai la chance d'avoir un travail, des collègues, des amis, de la famille. Mais je sais que dans certaines tranches de vie, ça peut être plus compliqué", explique-t-elle.

Le Monsieur dont je m'occupe me dit que c'est l'occasion de discuter, d'avoir du lien. Moi, ça me remplit de joie"

Le choix ne manque pas dans les rayons de la médiathèque de Châteauroux © Radio France - Jérôme Collin

Perte de mémoire, fatigue, coup de blues : les bénévoles peuvent repérer les problèmes

Les bénévoles ne se contentent pas d'apporter des livres. Ils discutent avec les personnes isolées. Un contact précieux car il permet aussi de repérer d'éventuelles difficultés. "Le bénéficiaire peut perdre en concentration, avoir des gestes dangereux pour lui-même, ne pas se sentir heureux... Le bénévole peut repérer ces comportements et dire qu'il est inquiet. Le CCAS prendra le relais", explique Nathalie Redin, qui travaille à la médiathèque de Châteauroux.