À Châteauroux, des cours de sport à distance pour tenir pendant le couvre-feu

Faire une activité physique en pleine semaine, ça n'est pas forcément évident avec le couvre-feu à 18 heures. Les salles de sport sont également fermées depuis le début du deuxième confinement, le 30 octobre dernier. Mais certaines s'adaptent et organisent des séances à distance, en visio-conférence. Le rendez-vous est fixé du lundi au vendredi vers 18h30. "On a nos adhérents et on a des groupes annexes complètement novices", constate Denis Delsemme, gérant de la salle CrossFit Châteauroux.

Des séances de sport interactives entre l'entraîneur et les élèves

Dans sa salle de sport, il montre les activités physiques et les exercices du jour. Derrière leur écran, les élèves peuvent reproduire les mouvements et les gestes. Ils peuvent aussi poser des questions ou réagir en direct. Pas besoin d'avoir de matériel adapté. Un sac ou des bouteilles d'eau peuvent faire office de poids. Les pompes, les montées de genoux, la corde à sauter : tout cela est faisable dans son salon ou sa chambre. "Il faut seulement de la motivation et l'envie de prendre soin de son corps. C'est bien de l'entretenir, ne serait-ce qu'une fois par semaine", souligne Denis Delsemme.

Un bon remède contre la sédentarité liée au couvre-feu

Le couvre-feu nous impose de rester à la maison pendant 12 heures, la moitié de la journée. "Il y a aussi ceux qui télétravaillent, qui restent assis, qui boivent trop de cafés avec des croissants le matin. C'est pas bon du tout. Donc il faut se bouger", martèle le gérant de la salle CrossFit Châteauroux. Il remarque que certains novices participent à ses cours. "On a des personnes qui débutent parce qu'elles se sont rendues compte que l'activité physique est importante", souligne Denis Delsemme. "Il faut se bouger, étirer les muscles pour retrouver de la souplesse, activer le cœur pour avoir un cœur tonique", conclut l'entraîneur.