A Châteauroux, des Gilets jaunes viennent donner leur sang

Châteauroux, France

Jean-Luc, 27 ans, est venu habillé avec un maillot de rugby. C’est un habitué des lieux, car il a déjà donné son sang une centaine de fois : je donne en dehors des Gilets jaunes. Mais c’est un acte citoyen. En plus, les dons sont en baisse en ce moment. On nous pour des casseurs. Mais non. On est là pour revendiquer."

Pourtant, ce gilets jaune comptait quitter le mouvement il y a quelques semaines : "_Quand j’ai vu que le prix de l’essence était en train de remonter, je me suis dit que j’allais continuer_."

On est quatre, on n’est pas nombreux. Mais au moins, nous sommes là. Jean-Luc

Le Gilet jaune, ce n’est pas seulement le samedi en manif

Pour une autre Gilets jaune, faire un don du sang, c’est une première : "ces derniers mois, on a été sali. Je cherchais des actions positives. On peut aussi faire des actes citoyens"

Une autre opération de don du sang des Gilets jaunes de l’Indre est prévue d’ici la fin du mois.