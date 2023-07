A Châteauroux, des jeunes du quartier Saint-Jean participent à un atelier d'écriture de poèmes

Ils ont écrit pour se raconter. Une quinzaine de jeunes suivis par la mission locale, ont participé à un atelier de poésie avec l'écrivain Khaled Miloudi. Après l'écriture, est venu le temps de les présenter devant le public du centre socio-culturel du Quartier Saint-Jean, ce vendredi 7 juillet 2023.

5 jours pour parler de soi en poésie

Khaled Miloudi avait seulement 5 jours pour les faire écrire leurs propres textes. Un défi de taille, pour le groupe qui ne se connaissait pas au début de la semaine. "Au début, ils se regardent avec de la méfiance, raconte l'écrivain. Ce n'est pas facile de parler et d'écrire sur soi." Pour ouvrir les discussions, il parle de lui, de son parcours : ancien braqueur, il a fait plus de 18 ans de prison, et c'est l'écriture qui lui a permis de s'en sortir. "Quand ils commencent à me poser des questions sur mon parcours, c'est déjà qu'ils s'intéressent", se réjouit-il. Pour les pousser à leur tour à parler d'eux, il leur propose cinq thèmes d'écriture : la joie, la tristesse, la liberté, les souvenirs et la colère. Un dernier sujet qu'il n'a pas choisi au hasard.

La mort de Nahel au cœur des premières discussions

"Evidemment les violences urbaines ont fait partie de nos premières discussions", souligne Khaled Miloudi. Il salue la lucidité de ces jeunes, qui, d'après lui, "ont su faire la part des choses entre la mort de Nahel, tué par un policier, et les violences qui ont eu lieu ensuite".

Des textes plein d'émotion, qui racontent des parcours difficiles

Chacun et chacune a ensuite écrit sur soi. Le thème du souvenir a beaucoup inspiré Reda, 17 ans. D'origine algérienne, le jeune homme ne parle pas bien français. Il a donc choisi d'écrire en arabe, un texte que Khaled Miloudi a traduit et lu devant l'assemblée. Un texte qui parle des tajines de sa mère, de week-ends à la mer avec sa famille, et du manque qu'il ressent. "Je t'aime, maman", glisse le jeune homme au micro. Cela fait sept ans qu'il ne l'a pas vu.

Asmaou écrivait déjà avant de venir faire l'atelier. "Je veux faire un recueil, et j'ai même commencé à écrire mon premier roman", s'enthousiasme la lycéenne de 17 ans. L'atelier a confirmé ses envies. Pour d'autres, il a servi à prendre confiance en eux. Khaled Miloudi prend l'exemple d'Amel. "Au début de la semaine, elle était incapable de lire ses textes, sa voix se brisait et les larmes lui montait. C'est bouleversant de voir les efforts qu'elle a fait en quelques jours", réagit l'écrivain. Le projet a été une réussite, et il compte bien revenir, dès la rentrée prochaine, animer des ateliers deux fois par mois.