Châteauroux, France

Environ 120 élèves du lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux ont rencontré un professeur du Collège de France, ce mercredi matin. Il s'agit de Jacques Glowinski, également chercheur en biologie spécialisé en neuropharmacologie. "C'est-à-dire les mécanismes de transmission de l'information dans le cerveau", explique-t-il.

Une opération rendue possible par le projet "Les campus de l'innovation" du Collège de France. "Le but c'est de faire venir des chercheurs de renom dans leur domaine, et offrir aux élèves une ouverture vers le monde de la recherche, ici dans le domaine de la biologie.", estime Noélie Catalino, professeure de SVT et organisatrice de l'événement.

Un thème avec lequel les élèves sont relativement à l'aise puisqu'il fait partie de leur programme, comme le confirme Jimmy : "C'était très accessible, il n'y avait pas besoin d'avoir un très bon niveau avec tous les exemples qu'il a donnés, qui permettent d'illustrer le cerveau." Ils ont aussi pu lui poser des questions en deuxième partie de conférence.

Une offre d'études dans le domaine de la recherche limitée à Châteauroux

Armelle, une autre élève, est carrément aller discuter avec Jacques Glowinski à la fin de la conférence. Cette visite d'un spécialiste du Collège de France dans son lycée, c'est une chance selon elle. "On est dans le Centre de la France, on n'a pas forcément grand chose ici. C'est vraiment bien que quelqu'un s’intéresse à nous, et nous explique ce qu'est la recherche."

C'est d'autant plus intéressant pour Armelle et les autres élèves que l'offre d'études dans le domaine de la recherche est limitée à Châteauroux, selon Noélie Catalino. "A Châteauroux, il n'y a pas d'études supérieures dans les sciences, donc pas en biologie. Pour une fois ils rencontrent quelqu'un qui enseigne dans le supérieur et ils découvrent le monde de la recherche. Il a beaucoup parlé de ce qu'il restait à faire, de l'histoire de la recherche. C'est important pour que les élèves se dirigent vers ces voies d'excellence."