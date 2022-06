À Châteauroux, la bâtiment historique de La Poste se transforme en résidence pour seniors

Depuis quelques semaines, quand on passe devant le bureau de poste principal du centre-ville de Châteauroux, on entend le bruit des pelleteuses et des marteaux-piqueurs. Un gros chantier a démarré à la fin du mois de mars. Le bâtiment historique de La Poste, construit en 1928, va se transformer en résidence services seniors. La première pierre a d'ailleurs été posée symboliquement ce lundi 27 juin.

Des aides à domicile dans la résidence

Les ouvriers sont déjà à pied d’œuvre. 80 logements sont en construction. Les appartements seront réservés aux personnes âgées autonomes et semi-autonomes. "On trouvera des appartements qui vont du studio aux trois pièces", indique François Georges, président des Jardins d'Arcadie, le groupe qui conçoit et exploite des résidences services seniors.

Le chantier a démarré fin mars et doit se poursuivre jusqu'en 2024 © Radio France - Justine Claux

Dans cette résidence, on trouvera aussi de nombreux services, notamment des aides à domicile et du personnel présent 24 heures sur 24. Mais encore, des espaces communs. "600 mètres carrés seront dédiés aux services, il y aura bien évidemment une salle à manger, un restaurant, une salle de fitness et un salon de coiffure, de quoi rompre la solitude de ces personnes âgées", précise-t-il.

Fin des travaux en 2024

Pour construire tous ces logements, une partie du bâtiment de La Poste, désormais désaffectée, est réhabilitée. "Le bâtiment historique est conservé, on va garder le bureau de poste en rez-de-chaussée et le reste du bâtiment, d'anciens bureaux, va être transformé en logements", explique Rémi Feredj, directeur général de La Poste Immobilier. Une extension est également construite dans la cour intérieure, rue Concordet.

Une nouvelle structure est également construite dans la cour intérieure, rue Condorcet © Radio France - Justine Claux

Mais avant d'emménager, il va falloir être patient. Les travaux ne devraient pas être terminés avant 2024. "Il reste beaucoup de choses à faire, d'abord des travaux de curage, ensuite de second œuvre pour installer les chambres, chacun va avoir sa chambre individuelle", détaille Olivier Durix, directeur général des nouvelles offres chez Bouygues Immobilier.

Une centaine de personnes âgées pourront vivre dans cette résidence. Elles devront débourser en moyenne 1.200 euros de loyer mensuel pour un deux pièces.