A Châteauroux, la librairie Arcanes déménage

C'est un peu la ruche chez Arcanes : "Depuis plusieurs semaines, on prépare le déménagement ! On réfléchit aux références qu'on veut mettre en avant, on choisit... C'est beaucoup de travail ! " sourit Elodie Bonnafoux, la directrice d'Arcanes depuis 2011. En mai, le site historique rue Grande partira s'installer rue de la Gare dans les ex locaux de l’agence immobilière Citya : "Parce que ce sera plus grand, on pourra avoir plus de 30.000 références. On aura aussi un espace salon de thé qui nous permettra d’accueillir par exemple des jeunes pour des ateliers, on aura aussi un grand espace papeterie et loisirs créatifs."

L'autre raison de ce déménagement tient à la stratégie de la librairie : "Aujourd'hui, le cœur du centre-ville s'est un peu déplacé. Il y a beaucoup de restaurants rue Grande, de terrasses... On se sent un peu seul"

La librairie ne changera pas de nom et devrait embaucher deux personnes supplémentaires. Et ce n'est pas la concurrence de la FNAC, à quelques dizaines de mètres de la prochaine adresse, qui fait peur à Elodie Bonnafoux : "On a bien vu que non seulement on n'a pas souffert de l'arrivée de la FNAC, mais on s'est même payé le luxe de faire une meilleure fin d'année que l'année précédente. Et quand on fait des études de marchés dans des villes comparables en taille à Châteauroux, on voit qu'on a encore une belle marge de progression ! "

Le déménagement devrait intervenir tout début mai.