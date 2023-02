À Châteauroux, la mobilisation faiblit contre la réforme des retraites

Ils sont à nouveau descendus dans la rue contre la réforme des retraites. Un rassemblement s'est tenu à Châteauroux, ce jeudi 16 février. Il s'agit de la cinquième mobilisation depuis le début du mouvement.

Près de 300 personnes ont manifesté sur place de la République ce matin. Ils étaient près du double lors de la dernière manifestation, samedi 11 février. À la veille de la fin des débats sur le projet de réforme à l'Assemblée nationale , la mobilisation faiblit à Châteauroux.

La grève pèse sur les porte-monnaie

Moins de monde dans les rues de Châteauroux et des mines déçues chez les syndicalistes. La mobilisation commence à faiblir, au grand dam de la CGT. "On essaie de continuer à battre le pavé mais c'est plus difficile avec les vacances scolaires, reconnaît Philippe Ogé, délégué syndical. Il y a une importante désaffection mais on s'y attendait".

Autre explication : le problème des salaires. Après quatre journées de grève, le porte-monnaie des manifestants en a pris un coup. "Les personnes ne peuvent pas faire grève systématiquement, elles ont besoin de travailler, insiste Sylvie Werbrouck, artisan à Châteauroux. Avec la baisse du pouvoir d'achat, elles ne peuvent pas perdre une journée de travail".

L'intersyndicale veut bloquer le pays le 7 mars

D'après les syndicats, les manifestants préfèrent aussi garder des forces pour la prochaine journée mobilisation. "Tout le monde se prépare pour le 7 mars. Il faudra lancer toutes les forces et bloquer le pays", assure Mathieu Cornu de la CGT éducation.

L'intersyndicale envisage de bloquer le pays, l'économie et les entreprises. "C'est le seul moyen de nous faire entendre. Dans les entreprises, seul le blocage fait avancer les négociations", estime Laurent Joly, délégué syndical CGT.

Afin de mobiliser le maximum de salariés le 7 mars, l'intersyndicale va faire le tour des entreprises du département, la semaine prochaine. Elle se rendra notamment à La Châtre, Issoudun, Le Blanc, Argenton-sur-Creuse, Valençay et Chabris.