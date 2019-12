À Châteauroux, le Centre Technique Régional lorgne sur les Jeux Olympiques 2024

Châteauroux, France

C'est un rêve pour toutes les collectivités locales : avoir la possibilité d'accueillir des délégations étrangères pour la préparation des Jeux olympiques de Paris en 2024. Châteauroux Métropole a reçu le label "Terre de Jeux". Cela démontre la volonté de l'agglomération castelroussine de jouer un rôle pour la plus grande compétition sportive mondiale. Châteauroux Métropole a des atouts à faire valoir. Et notamment le Centre Technique Régional. Une structure gigantesque avec des terrains de football, un gymnase, des vestiaires, des chambres...

Plusieurs terrains de football sont disponibles. La Berrichonne Football mais aussi d'autres clubs professionnels de football y viennent parfois. © Radio France - Jérôme Collin

"On s'est positionné avec Châteauroux Métropole en espérant accueillir au moins une nation", annonce, à France Bleu Berry, Sébastien Lebeau, le directeur du Centre Technique Régional. "Je pense que nos installations sportives vont pouvoir peut-être faire venir une ou deux délégations pour préparer les Jeux Olympiques de 2024", ajoute-t-il. Tout en restant prudent évidemment. Rien n'est fait. Rien ne sert de s'emballer, car la concurrence sera rude. Mais le Centre Technique Régional peut se démarquer d'autres installations sportives. "Bien sûr, on a des terrains de football. Mais on a aussi un gymnase où on peut y faire du basket, du badminton. On a aussi des terrains de sable pour du volley ou du football. On a aussi La Margotière avec le skate-parc", liste Sébastien Lebeau.