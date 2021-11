À Châteauroux, le chalet de la Croix-Rouge est un phare dans la nuit

C'est un petit bout de lumière qui pointe dans la nuit noire de Châteauroux au fond de la place Voltaire. Un chalet qui ouvre ses portes de 18h30 à 20 heures tous les soirs d'hiver dès le 1er novembre. Tenu par les membres de la Croix-Rouge de l'Indre, il permet d'offre un peu de chaleur, de réconfort aux plus démunis à travers des repas chaud, du café ou simplement une présence humaine. Dans les prochains jours son aide sera précieuse alors que le thermomètre va afficher 1 à 2° certaines nuits.

Un phare dans la nuit

Le chalet de la Croix-Rouge, c'est un peu comme un phare dans la nuit pour Jérôme, emmitouflé dans sa veste, son bonnet bien enfoncé jusqu'aux oreilles, un café à la main "Le café fait du bien, oui !" assure-t-il avec un large sourire. Il vient là depuis plus d'un an maintenant ,"pour boire un petit coup, un petit café, un truc pour manger aussi". Dans le cabanon, le micro-onde sonne, la bouilloire crépite, les tiroirs claquent. Sophie, une bénévole, s'active et ne sait plus où donner de la tête : "Une soupe, un café, un sandwich, un plat chaud et un peu de sucre et un peu de sel et un peu de poivre" nous répond-t-elle en plaisantant, "non c'est du fromage on a plus de sandwich" explique-t-elle à l'un des protégés de l'association. Face à elle, sont scotchés au mur les mots d'ordres de l'association : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. Autour du chalet, une dizaines de personnes patientent ou échangent.

Les mots d'ordre de l'association sont affichés dans le chalet, comme l'humanité, l'impartialité ou encore l'universalité. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le chalet c'est aussi "beaucoup d'écoute"

Le chalet ne se résume pas à du café, de la soupe ou des plats chauds, rappelle Maryvonne Baillou, à la tête de la Croix-Rouge dans l'Indre. " "C'est beaucoup d'écoute. On discute beaucoup avec les gens. Ça leur fait du bien de parler et nous, ça nous permet de pouvoir les aiguiller, peut être sur d'autres associations qui pourront aussi les aider selon les besoins." Cette oreille attentive, ces conseils ont été miraculeux pour Brian. Cet enfant de l'Aide Sociale à l'Enfance est tombé dans la rue à sa majorité, après la fin de son contrat jeune majeur. Un jour de novembre 2020 il a débarqué à l'hôtel de la gare, à Châteauroux. Il est venu régulièrement au chalet. Les bénévoles l'ont guidé dans ses démarches, et il a saisi sa chance. "J'ai pu intégrer le foyer de réinsertion sociale, trouver du travail dans la sécurité. J'ai fait une formation de trois mois" explique le jeune homme de 19 ans. Aujourd'hui, il attend un peu, il va se préparer et il va passer des tests et des concours car il veut être gendarmes adjoint volontaire.

Reportage - Le chalet de la Croix-Rouge à Châteauroux, un phare dans la nuit. Copier

Comme Brian hier, comme Jerôme aujourd'hui, à travers son chalet et ses maraudes, la Croix-Rouge aide une vingtaine de personnes tous les soirs à Châteauroux.

Le point sur les moyens de l'Etat dans l'Indre alors que débute l'hiver

Alors qu'une vague de froid va toucher le département dès ce week-end, l'Etat assure mobiliser ses moyens pour aider les plus démunis . Nous avons fait le point avec les services de la Préfecture de l'Indre. Au total 600 places d'hébergements leurs sont dédiés mais il s'agit à la fois d'hébergements sur le moyen-long termes et sur le court terme.

Pour cet hiver, "les moyens sont les mêmes que l'année dernière" précise Vivienne Dupuy-Christophe, Directrice, de la Direction départementale de l'emploi, des solidarités, du travail et de la protection des population. Il y a 142 places dédiées à l'hébergement d'urgence. Cependant, pour l'heure, il a une liste d'attente pour y accéder, ils sont donc complétés par 30 places de "mises à l'abri", mais pas dans Châteauroux Métropole. Il s'agit de place pour répondre à des urgences.

Quels sont les moyens de l'Etat pour cet hiver dans l'Indre. Réponse de Vivienne Dupuy-Christophe, (Direction départementale de l'emploi, des solidarités, du travail et de la protection des population). Copier

"Lorsque ces 30 places sont complètes, on fait des mises à l'abri à l'hôtel. Bien évidemment, la vague de froid arrive, donc ce sera la priorité pour pour ces mises à l'abri" explique toutefois Vivienne Dupuy-Christophe.