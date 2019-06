A Châteauroux, le collège Beaulieu changera de nom pour promouvoir l'égalité homme-femme

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

A Châteauroux, près de deux ans après le changement de nom du collège Touvent en collège Lafayette un autre établissement de quartier, le collège Beaulieu, va adopter le nom d'une personnalité célèbre et en l’occurrence une femme ! Tout est parti d'un constat fait par le principal de l'établissement, Sébastien Gonçalves : sur 27 collèges dans l'Indre, 20 portent un nom d'homme célèbre, 2 seulement un nom de femme ! (les autres portent des noms de lieu). D'où l'idée de relancer un projet porté par un de ces prédécesseurs changer le nom de l'établissement tout en y associant un projet pédagogique autour de l'égalité Hommes-Femmes. "Peu importe le nom finalement - car se sont toutes des personnalités remarquables - ce qui compte c'est tout le travail réalisé en amont par les élèves" explique-t-il.

Vote en ligne sur le site du collège

Ce nom ce sont bien les élèves qui ont activement participé à le deéigner ! Un travail sur des femmes célèbres ou méconnues mais aux parcours de vie pourtant remarquables a été mené tout au long de l'année. il y a d'abord eu un appel à propositions ! Une cinquantaine de noms ont été reçus ! Un comité de pilotage a permis de dégager 8 candidates. Des candidates dont la biographie a ensuite été préparé par des élèves dont une majorité par des membres du club des médias du collège qui ont préparé des panneaux explicatifs et même des notices biographiques disponibles en podcast sur le site du collège. Des éléments pour permettre à chacun d'affiner un vote en ligne organisé du 11 au 21 juin dernier : parents, professeurs, personnels et bien sûr élèves ont pu y participer. Le résultat divulgué dès vendredi soir : 3 noms qui composent le podium. Simone Veil arrive largement en tête devant Hannah Arendt et Cathie Poirier-Prous. Mais le nom final du collège n'est pas encore fixé. Ce sera au conseil départemental de choisir parmi le trio de tête pour . La réponse est attendue dans les prochaines semaines