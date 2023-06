A Châteauroux, les accompagnants d'élèves en situation de handicap font entendre leur voix

Syndicats et manifestants se sont réunis devant la Direction des services départementaux de l'Education nationale de l'Indre

Une douzaine d'accompagnants d'élèves en situation de handicap se sont retrouvés devant la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l'Indre, ce mardi 13 juin. Une manifestation à l'appel du mouvement national et des trois syndicats FSU, CGT et SNALC.

Alors qu'ils se battent depuis plusieurs années pour avoir un statut de fonctionnaire, le gouvernement projette de fusionner leur métier avec celui d'assistant d'éducation. "Ce n'est pas le même métier" proteste Delphine, AESH dans un collège castelroussain. "Ce n'est pas la même formation, c'est un manque de respect. On ne considère pas notre travail et on nous considère comme interchangeable".

Autre revendication de ces professionnels, une meilleure considérations et une revalorisation de leur salaire. Véronique, 49 ans, est AESH depuis six ans et travaille au collège Jean Monnet depuis deux ans. "Il y a deux ans j'ai réussis à négocier quatre heures de travail supplémentaires, je suis passé de 20h à 24h par semaine. Mais avec 24h, je ne gagne que 850 euros par mois, ce qui n'est pas assez pour vivre. Je vis seul avec un ado de 16 ans qui mange beaucoup" dit-elle.