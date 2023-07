A Châteauroux, les deux derniers pylônes de la ligne haute-tension ont été démantelé

Ce mardi 4 juillet, les deux derniers pylônes électrique du quartier de Notz à Châteauroux ont été démantelé. Ce sont ceux de la ligne haute tension, créée en 1927, que l'entreprise RTE (Réseau Transports Electrique) a enfouie. Des travaux qui ont duré 5 ans au total.

Un chantier impressionnant, au milieu des habitations

Le chantier est spectaculaire ce matin. Les piliers font plus de 30 mètres et 5,2 tonnes, et sont au milieu des habitations. Ces conditions ne tolèrent aucune erreur, pour l'entreprise chargée de leur démantèlement.

Romaine et Antoine, deux techniciens de ligne de haute-tension, en intervention sur le pylône quartier de Notz, à Châteauroux le 4 juillet 2023 © Radio France - Margaux Longeroche

Romain et Antoine, tous deux techniciens de ligne de haute-tension, sont habitués à ce genre d'opération. C'est eux qui sont chargés de déboulonner et cisailler la première partie du pylône "Il faut faire attention quand on coupe et que la grue lève le haut du pilier, qu'il ne vienne pas vers nous.", soulignent ces ouvriers du ciel.

Les habitants sont soulagés par le démantèlement

Sylvie habite le quartier depuis 21 ans. Elle a toujours connu cette ligne, créée en 1927 : "Les pylônes nous cachaient la clarté, et lorsqu'il pleuvait, on entendait les ondes." Elle est propriétaire de sa maison, qui va gagner en valeur avec le démantèlement des pylônes. La riveraine regarde quand même avec un peu d'inquiétude les travaux. "Ce n'est pas le premier que je vois, mais ça fait toujours peur la grue, si près de la maison."

Le démantèlement de ces deux pylônes, c'est l'une des dernières étapes de la rénovation du réseau sur Châteauroux. Xavier Waemel est directeur de la maintenance en région Centre-Val-de-Loire pour RTE : "Il y avait 22 pylônes, nous sommes ici devant les deux derniers, détaille-t-il. RTE n'est pas propriétaire des terrains, c'est la mairie qui en dispose." A charge donc pour la commune, représentée ce matin par Roland Vrillon, adjoint délégué notamment au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine, de décider de l'usage future de ces lieux.

Les pylônes auront une seconde vie

Les pylônes une fois démantelés ne partent pas à la casse mais à la fonderie où ils deviennent au choix des pièces automobiles, un autre pylône, ou de la boulonnerie.

L'ancien poste électrique, désormais seule trace de la ligne haute-tension. Il doit être lui aussi démantelé d'ici fin 2023. © Radio France - Margaux Longeroche

Un nouveau poste électrique a lui été mis en service à l'emplacement de celui des Madrons. Il est quasiment invisible, contrairement à l'ancien, qui doit être détruit d'ici la fin de l'année.