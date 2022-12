A Châteauroux, une cinquantaine de personnes demandent une revalorisation de leurs retraites

Une cinquantaine de personnes étaient réunies ce mardi 6 décembre au matin, devant la préfecture de Châteauroux. Face à l'inflation, les retraités ne s'en sortent plus, surtout ceux qui ont une petite pension. Ils demandent donc une revalorisation de leur pension.

ⓘ Publicité

Appuyé sur sa canne, Serge se rend à la manifestation. Ce retraité ne s'en sort pas avec sa pension. "On va essayer de faire quelque chose pour les petits enfants à Noël. Mais là..., déplore ce retraité. On vient du magasin, et on voit tous les gens qui cherchent les premiers prix ... Et on fait comme tout le monde."

"C'est la pauvreté qui s'étend sur les retraités"

Une situation que connaît bien Christian, lui aussi retraité. "Aujourd'hui, on a des gens qui ont des difficultés pour s'approvisionner en nourriture, des gens qui peuvent pas payer le chauffage.... C'est la pauvreté qui s'étend sur les retraités."

Armé de sa pochette, dans laquelle se trouvent des chiffres, des exemples, des preuves, Michel Raynaud attend devant les grilles de la préfecture. Pour le représentant de l'Union des syndicats, c'est important de se faire entendre. "On a cotisé et on voudrait bien avoir une retraite qui soit valorisée, et pas suivant certains indices bidons. Mais par rapport aux salaires des actifs."

A la suite du rassemblement, les syndicalistes sont entrés dans la préfecture pour déposer une motion à transmettre à l'assemblée pour améliorer leurs conditions de vie.