A Châtellerault, des dizaines de personnes s'unissent pour la paix

Des dizaines de militants, de curieux et d'élus se sont rassemblés place Emile Zola pour défendre la paix, mais aussi le climat et la justice sociale à Châtellerault. Ils répondent à l'appel de plusieurs associations comme la LDH Châtellerault ou Châtellerault l'Insoumise.

Micro à la main, le président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme, section Châtellerault (Vienne), Daniel Trion se veut pédagogue devant les dizaines de convaincus. "Il s'agit de rappeler que les guerres prolifèrent encore au XXIème siècle dans le monde entier", alarme ce militant qui constate une progression de la violence dans les rapports sociaux. Tous sont rassemblés samedi 24 septembre, place Emile Zola, pour défendre la paix, et le respect des droits de l'Homme, en marge de la Journée mondiale de la paix. Moins d'une centaine de militants, d'élus de gauche et de curieux.

"Tous concernés"

"Il faut se mobiliser, faut pas attendre que ça nous tombe sur la tête" martèle Nicole qui regrette qu'aucun jeune ne soit présent. " Où sont-ils ?", se questionne-t-elle. Daniel Trion n'a pas la réponse. "On n'a même du mal à renouveler nos effectifs au sein de la Ligue des droits de l'Homme", s'inquiète-t-il.

Plus d'armes, plus de guerre - Jean-Claude, militant CGT Retraités

Jean-Claude, autre militant de la CGT Retraités propose, lui, une solution : le désarmement global : "Plus d'armes, plus de guerre", estime-t-il en fustigeant l'aide militaire européenne et américaine à l'Ukraine.