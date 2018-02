Châtellerault, France

De part et d'autres de l'allée centrale, six sièges munis chacun d'une tablette sur laquelle repose un ordinateur portable. Au fond du car, un écran vidéo qui reproduit l'image figurant sur les ordinateurs et un formateur professionnel qui guide pas à pas ses élèves. Tous sont volontaires et bien conscient qu'il faut se mettre aux nouvelles technologies

"Une dictature moderne"

Certains ont déjà des notions d'autres découvrent jusqu'à l'usage de la souris. Pas facile par exemple pour ce pâtissier venu avec son épouse découvrir internet et l'informatique. D'autres sont plus à l'aise mais surtout sont bien conscient qu'internet a envahi leur espace quotidien. Comme Jacques, "pour faire une déclaration d’impôts, consulter les horaires de train et même ajoute-t-il avec un brin de malice, savoir l'heure du vêlage d'une vache, il faut maîtriser internet. C'est devenu une dictature moderne à laquelle il faut bien se plier", conclue-t-il.