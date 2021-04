À Chenonceaux, le nouveau plan de circulation crispe des habitants

La colère monte depuis quelques jours chez certains habitants de Chenonceaux. Et les banderoles hostiles à la nouvelle déviation fleurissent un peu partout dans le village de 350 âmes. Une déviation instaurée le 29 mars, qui transforme Chenonceaux en énorme giratoire. Le nouveau plan de circulation impose un sens unique dans la rue principale, au grand dam des commerçants. "Nous sommes à moins 20 % en terme de fréquentation sur une semaine constate" Eric Holley, le buraliste. "Avec un chiffre d'affaire déjà en baisse de 7 %. Les gens qui arrivent de Chisseaux, de Francueil, de St-Georges pour aller travailler à Amboise ne passent plus, on ne les voit plus."

Une pétition lancée, le maire parle d'une déviation "temporaire"

Ces automobilistes venant de l'est sont désormais contraints de passer par le nord de Chenonceaux, où la route communale s'est subitement transformée en départementale. "Ce sont des petites rues qui ne sont pas faites pour supporter un trafic de départementale" déplore Antoine Jeudi, porte-parole du collectif d'opposants à la déviation et propriétaire de l'Auberge du Bon Laboureur. "Il y a, rue des Amandiers, une dame de 85 ans qui vit avec sa fille handicapée. Lorsqu'elle sort de chez elle, elle se retrouve à 20 cms de la départementale, est-ce qu'on a le droit de faire ça ?"

La rue des Amandiers, route communale, s'est muée en route départementale, laissant peu de place aux piétons © Radio France - Romain Dézèque

Le maire, élu l'an dernier, dit "comprendre" l'agacement des riverains, en particulier ceux de la rue des Amandiers. Pierre Poupeau l'assure, il s'agit d'une déviation "temporaire", conséquence selon lui des travaux de rénovation du pont de Civray-de-Touraine. "On s'est dit avec le Département qu'étant donné la circulation à Chenonceaux, cela allait accroître la circulation. Cette déviation est mise en place jusqu'en janvier 2022 et après, on envisagerait peut-être autre chose. Ce seront les habitants qui décideront au bout. On leur proposera des choses et ils diront leurs ressentis." Critiqué pour son manque de concertation, le maire se justifie par la situation sanitaire et promet des réunions publiques "quand il n'y aura plus le covid-19".

En attendant, le collectif a lancé une pétition contre cette déviation. Philippe, un ancien commerçant, fut l'un des premiers à la signer. "J'ai toujours vu mon village avec une circulation à double sens. Là je ne peux pas voir ce sens interdit à l'entrée de la commune qui signifie "surtout n'entrez pas dans ce village". J'ai vécu cette situation à St-Martin-le-Beau, à l'époque j'avais un commerce et j'avais perdu 30 % de mon chiffre d'affaire le jour où le sens unique a été instauré. Ici à Chenonceaux, les problèmes vont se poser de la même façon. Ca sera catastrophique."

Le maire n'est pas aussi inquiet et espère aussi, à travers cette expérimentation, envisager un tracé qui permettrait de faire remonter les centaines de milliers de touristes qui visitent le château chaque année.