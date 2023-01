À Chepy, une cagnotte en ligne pour reprendre le seul café de la commune

Une cagnotte en ligne, pour aider à reprendre le seul bar-PMU de Chepy (Somme), vient d'être lancée il y a quelques jours. L'actuel salarié du café de l'espérance, en plein centre bourg, souhaite prendre la relève des actuels propriétaires, mais il lui manque 20 000 euros.

Dominique Poix travaille depuis près d'un an dans ce café, qui fait également presse et tabac. Depuis, il a su tisser du lien avec les différents clients et habitués. "Plus heureux que moi, il n'y a pas", raconte-t-il, au micro de France Bleu Picardie. "J'ai une clientèle de dames le matin, d'un certain âge, qui sont adorables. J'ai les jeunes, avec le club de foot, qui sont géniaux, qui se mélangent énormément avec les anciens. Il y a une vie dans ce village qui est impressionnante. On sent qu'ils ont pas envie que je parte, que ça reste dans une ambiance familiale." C'est notamment sur eux que Dominique Poix compte, via la cagnotte ouverte sur la plateforme Leetchi.

Des patrons qui le soutiennent

"Franchement, le bar, il amène la vie dans le village parce que le jour où le bar n'est plus là, le village risquerait de mourir, même pour la boulangerie, pour les petits commerces que nous avons à côté, pour la future pizzeria qui va ouvrir, c'est très important", poursuit le salarié, qui a prévenu ses patrons de son initiative.

Dominique (à gauche) souhaite prendre la relève de Bruno (à droite) et de Valérie, les propriétaires du café de l'espérance, à Chepy. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les propriétaires ont décidé de se retirer, après 30 ans passés derrière le comptoir. "On avance tout doucement dans l'âge, on sait que ce n'est pas facile de trouver un repreneur, donc on voulait faire perdurer l'affaire, donc trouver un acquéreur. On a eu une chance, par hasard, complète de trouver Dominique", raconte Bruno Dhier, dont la femme, Valérie, gère le commerce. "J'aime bien mon village, j'y suis né et donc je voudrais bien continuer à venir boire une bière de temps en temps, un café, voir mes amis." D'ici la reprise du commerce, Dominique comme Bruno continueront à donner régulièrement leurs pronostics hippiques dans "Les Pronos du Patron", sur France Bleu Picardie.