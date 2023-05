A Cherbourg, bientôt une nouvelle vie pour l'immeuble Ratti

Pour qui n'est pas de Cherbourg et lève les yeux sur le petit campanile qui coiffe l'immeuble situé au croisement de la rue Gambetta et de la rue des Tribunaux, il est bien difficile d'imaginer que ce bâtiment aux façades murées et qui abrite encore quelques commerces à son rez-de-chaussée fut durant plusieurs décennies l'équivalent de la Samaritaine pour Cherbourg : un grand magasin art déco construit entre 1920 et 1929 et imaginé par l'architecte René Levavasseur à qui l'on doit entre autres, la gare transatlantique.

Une étude montre le potentiel futur de l'immeuble

Passé entre les mains de différents groupes depuis les années 80, ce bâtiment de 5 niveaux pour 8000 m2 a progressivement été abandonné pour n'être plus occupé que par quelques commerces. Mais au terme de longues procédures et de la réalisation d'une étude montrant qu'un avenir était possible pour cet immeuble, le groupe Eurinvest, dernier propriétaire en date, a accepté de vendre l'ensemble immobilier au groupe Nexcity. Une vente signée le 27 avril dernier et dont se félicite la mairie de Cherbourg-en-Cotentin proactive depuis longtemps pour réussir à déclencher la vente, préalable au développement d'une nouvelle ère pour l'immeuble Ratti.

Livraison du bâtiment transformé en 2026

En l'occurrence, le groupe Nexcity prévoit de redonner au bâtiment son allure originelle avec de vastes baies, et la remise en valeur de la décoration. S'il maintient l'idée d'espaces commerciaux au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier étage, il prend en compte les besoins de logements en centre ville et le projet devrait offrir quelque 50 logements. Le permis de construire doit être déposé d'ici l'été pour un début des travaux au printemps 2024 et une livraison du nouveau bâtiment Ratti, deux ans plus tard, en 2026 après un investissement global qui devrait atteindre les 20 millions d'euros.