Le maire de Cherbourg-en-Cotentin et le groupe Nexity ont présenté ce mardi le projet d'écoquartier qui sera construit d'ici fin 2020 sur le site de l'ancienne cité coloniale aux portes de l'Arsenal. 154 logements modernes seront disponibles.

C'était un quartier historique de Cherbourg : ce sera demain l'un des quartiers qui préfigurera le nouveau visage de la ville. La cité coloniale va laisser la place à l'Archipel, un écoquartier de 154 logements répartis en 4 immeubles collectifs et 21 maisons individuelles. Le bailleur social cherbourgeois Presqu’île Habitat s’est positionné sur le projet. Il gérera l'un des immeubles collectifs, soit 32 logements sociaux contemporains de type T2-T3. Par ailleurs, quatre anciens logements ont été préservés de la démolition et vont être réhabilités. Ils permettront de conserver la mémoire du site.

Deux bâtiments de l'ancienne cité coloniale ont été conservés. Ils seront rénovés pour se fondre dans le reste du futur quartier. © Radio France - Benoît Martin

Une labellisation écoquartier

L'objectif de la ville et du bâtisseur Nexity, c'est d'obtenir le label écoquartier. Cela signifie que la résidence devra répondre à plusieurs exigences en matière de développement durable, telles que la densité du bâti, l’impact environnemental, la place faite aux mobilités douces, et bien sûr, un respect de la norme thermique RT 2012 qui garantit des économies en matière de dépense d'énergie.

Plans et vues d'architecte du futur quartier de l'Archipel. © Radio France - Benoît Martin

Commercialisation dès le mois de juin

Si les travaux ne débuteront pas avant le premier semestre 2019 et devraient durer 1 an et demi, la commercialisation des logements débutera dès le début du mois de juin. Prix moyen : 2850 euros du m2. Le site de la cité coloniale étant à proximité du quartier Les Fourches-Charcot Spanel, quartier retenu dans le cadre du NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain), une partie des opérations d’accession à la propriété mises en œuvre à cet endroit bénéficieront d’un taux réduit de TVA (5,5%) réservé aux primo-accédants.