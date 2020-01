A Cherbourg, les policiers rendent hommage à leur collègue tué

Cherbourg-en-Cotentin, France

Ils étaient une trentaine devant le commissariat de Cherbourg, ce mercredi 15 janvier. Rassemblés quelques minutes, le temps de saluer la mémoire de leur collègue disparu. Ce policier, mort lundi à l'hôpital, avait été renversé par des malfaiteurs dans un fourgon en tentant de les arrêter à Bron, dans la banlieue lyonnaise.

Christelle Sagnier, secrétaire départementale du syndicat Alliance, rappelle aussi le suicide de deux autres policiers ce même lundi, et souhaite leur rendre hommage. Et s'en prend au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui s'est exprimé sur les violences policières lors de ses vœux aux forces de l'ordre, en leur réclamant "rigueur", "concentration" et "exemplarité".

"Ce n'est pas acceptable qu'il y ait des dérives, réagit Christelle Sagnier, mais ce n'est pas si extraordinaire que ça par rapport à la souffrance au travail, à la souffrance des collègues depuis des années, qui est mise entre parenthèses, n'est pas étudiée correctement."

Incompréhension

Ce - léger - revirement de l'exécutif sur les violences policières, lié notamment à la mort d'un livreur au cours de son interpellation, intervient au pire moment pour la syndicaliste : "c'est irrespectueux pour nos collègues, on ne l'a pas compris, on ne le comprend pas."

A Cherbourg, pas de cas de violences en manifestation, les cortèges se déroulent habituellement dans le calme. Pour Alliance, c'est parce qu'il y a suffisamment de fonctionnaires de police. Mais le commissariat pourrait connaître des réductions d'effectifs. "Si on continue sur cette pente, ce ne sera plus tranquille, déplore Christelle Sagnier. C'est justement parce qu'on est toujours présent que la situation est plus tranquille, et nous voulons garder ça."