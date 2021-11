A Cherbourg, on trie des bouchons pour leur donner une seconde vie

Dans un coin de la pièce, un monticule de sacs remplis de bouchons en plastiques. Sur deux petites tables aménagées, des jeunes de l'Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) s'activent. "Je trie les bouchons pour aider les bénévoles. C'est la première fois que je viens", explique Léo, 17 ans. "On ne garde que les bouchons alimentaires. Les bouchons en liège, les capsules de bières, etc. ne sont pas repris", ajoute le jeune Cherbourgeois.

Juste à côté, Christine, membre de France Bénévolat. "On va y passer l'après-midi, mai j'ai du temps à donner. Et puis c'est pour la bonne cause", sourit la retraitée. Dans l'après-midi, les bénévoles vont trier 120 à 140 kilos de bouchons. Au total, près de trois tonnes ont été collectées durant la dernière années scolaire auprès de 28 établissements du Cotentin, mais aussi d'associations sportives comme l'AS Valognes football, la maison de retraite du Gros Hêtre à Cherbourg-en-Cotentin, l'entreprise Orano Projets ou bien encore de particuliers. _"La semaine dernière, l'Esat de Montebourg nous a apporté 90 kilos de bouchons. Cette action permet à la fois de s_ensibiliser les jeunes à une opération de bénévolat associatif, participer à une opération de développement durable avec le recyclage de produits plastiques, et permettre le financement d'équipements pour des personnes handicapées", résume Georges Jean, président de France Bénévolat Manche.

Rien ne se perd, tout se transforme

Après ces séances de tri, les bouchons sont envoyés au centre de stockage de l'association Les Bouchons d'amour à Saint-Sauveur-la-Pommeraye, près de Granville. "Chaque fois qu'on arrive à dix tonnes, un camion vient les récupérer et les envoie vers l'entreprise Sullo à Landres, en Haute-Marne", ajoute le président. Les bouchons sont alors broyés, chauffés et fondus pour faire des poubelles et des containers.

L'association Les Bouchons d'amour revend les objets plastiques à hauteur de 300 euros la tonne. L'argent est ensuite reversé dans les antennes départementales de l'association : ainsi, 1.500 euros ont pu être reversés à la Maison de Lily, une structure qui accueille des enfants et des jeunes polyhandicapés à La Glacerie. L'argent a permis d'achat d'un fauteuil de douche.