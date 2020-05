Coronavirus- A Cherbourg, une pétition pour le versement de la prime de 1500 euros aux soignants de l'hôpital

Une pétition a été lancée à Cherbourg (Manche) par la Fédération Autonome de la Fonction Publique Hospitalière pour demander que la prime exceptionnelle de 1500 euros promise aux soignants soit versée aux agents du CHPC, le centre hospitalier public du Cotentin sur les sites de Cherbourg et Valognes

La pétition avait recueilli ce mercredi 6 mai près de 1500 signatures

"Il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures"

Au centre hospitalier public du Cotentin, aucun agent n’a touché de prime, et c’est le plus grand flou. L’établissement ne ferait pas partie des hôpitaux concernés. Le versement devrait se faire au cas par cas.

Le syndicat demande donc un rendez-vous avec l’ARS pour avoir des précisions et savoir quels établissements et quels agents allaient toucher cette prime. "Tous les agents y ont droit" dit Eric Labourdette de la Fédération autonome

Il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures : il y a des agents de la fonction hospitalière, tous mobilisés sur le territoire. Il n'y a pas y avoir des établissements qui touchent la prime et pas d'autres, c'est parfaitement injuste

Le syndicat a demandé un rendez-vous à l’ARS pour savoir qui va toucher cette prime et quand et avoir aussi des réponses par rapport aux revalorisations de carrière dont a parlé Emmanuel Macron à Mulhouse. Le syndicat espère aussi aborder la question de "l’après Covid" et du plan Copermo qui prévoit 190 suppressions de postes à l’hôpital

L'Agence Régionale de Santé de Normandie n'a pour l'instant pas communiqué sur la question