A Chevigny-Saint-Sauveur, les chiens ont leur parc sportif

"Allez Atika grimpe, vas-y.. c'est bien !" Du bout du doigt, Isabelle guide son Berger des Shetlands sur les agrès du tout nouvel espace cani-ludique de Chevigny-Saint-Sauveur. Il se trouve à l'entrée du très grand parc de la Saussaie et c'est un paradis pour les toutous.

Cet espace se compose de deux parcs grillagés. Dans le premier, des pneus de tracteur composent un parcours d'agilité.** C'est aussi un lieu de rencontre pour les chiens. Dans le second, place au gymkhana sportif: pont à bascule, tunnel, plateforme surélevée ou piquets de slaloms. Il y a tout ce qu'il faut pour les athlètes à quatre pattes.

"Le but est de jouer en renforçant les liens avec le maître" précise Isabelle qui emmène ses trois chiens à la découverte du parcours. Si le Berger des Shetlands s'enhardit bien bien vite, Lolita, une petite chienne Yorkshire reste en revanche plus timide et n'ose pas toujours s'aventurer sur les obstacles.

Isabelle et ses protégés © Radio France - Olivier Estran

Et un aperçu du terrain © Radio France - Olivier Estran

"C'est vraiment chouette comme espace" sourit Mickaël venu avec sa chienne croisée Jack Russel-Teckel. "Les chiens ont besoin de se dépenser, et aussi de travailler leurs méninges et là c'est parfait" "On voit qu'ils se font plaisir" complète Nawel, sa compagne "Et le parc est bien conçu : il est clos, cela permet de lâcher les chiens et de les laisser courir, habituellement la promenade se fait en laisse sur l'ancien terrain de foot. Là, on en a plus des bancs pour les maîtres et des sacs à crottes à disposition."

La petite chienne de Mickaël et Nawel a vite adopté cet espace de jeux © Radio France - Olivier Estran

Interdit aux molosses

De l'autre côté du grillage, Louna laisse échapper quelques pleurs. Cette chienne Amstaff est condamnée à regarder les autres jouer. Les chiens de catégorie 1 et 2 (de type molosse pour résumer) n'ont pas le droit de rentrer. "On est vraiment déçues" déplore Antonia sa maîtresse. "C'est vraiment bien que Chevigny-Saint-Sauveur ait pensé à cet espace, mais quel dommage d'imposer une telle discrimination. Il n'existe pas de mauvais chiens, seulement des mauvais maitres. J'emmène Louna ici pour qu'elle puise socialiser avec d'autres chiens, mais elle va rester à la porte !"

"Regarde les autres jouer.." Louna, Amstaff est condamnée à rester à la porte © Radio France - Olivier Estran

Cet espace est gratuit et il est ouvert de 7h à 22h. Le règlement est affiché à l'entrée.