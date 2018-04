Indre-et-Loire, France

C'est à peine croyable, une salle de sport de 180 mètres carrés vient d'ouvrir ses portes à Civray-sur-Esve, petite commune de 205 habitants, en pleine campagne lochoise. Une salle de Cross Training comme l'on dit aujourd'hui avec tous les équipements. Elle attire 200 pratiquants réguliers ce qui ressemble à un petit miracle en milieu rural. Les propriétaires sont un jeune couple, Quentin et Emeline, qui a l'esprit d'entreprise.

L'association de Quentin et Emeline s'appelle l'ASST, Sport Santé Training. Elle "coache" 200 adhérents réguliers qui viennent de Loches, Manthelan, Draché, Ste Maure de Touraine et Descartes. Ils ont de 8 à 84 ans. Immersion dans ce nouveau monde de l'activité physique en milieu rural: Emeline Pinson et Quentin Mathieu étaient salariés du Domaine de la Pouge à Cussay, une entreprise d'insertion mise en liquidation judiciaire en juillet 2016. Elle était la directrice adjointe du domaine, lui le prof de gym. Ils habitent Civray-sur-Esve, c'est là qu'après leur licenciement, ils lancent cette idée complètement folle de racheter l'ancienne épicerie-bar du village pour en faire une salle de sport.

Certains nous ont dit frontalement qu'on était des fous, lancer une salle de sports en milieu rural dans un village de 200 habitants où il n'y a presque rien! Ceux qui se sont inscrits n'arrivent même pas à convaincre leurs amis qu'il y a une salle de sports à Civray -Emeline, la présidente de l'ASST

Il y avait vraiment un manque et un besoin dans les villes les plus proches, Ligueil, Descartes, Sainte Maure. Si on trace un rayon de 20 kms, il y a plus de 60 000 personnes potentielles pour pratiquer de la gym régulière -Quentin Mathieu, le directeur de l'ASST

Sans subvention, mais avec l'appui de leur banque et de la mairie de Civray-sur-Esve, Emeline et Quentin ouvrent d'abord une première salle de cross training de 25 m2. Le succès est immédiat avec 40 adhérents dès la première année. Le 11 mars, une nouvelle salle de 180 m2 est inaugurée. Aujourd'hui, elle accueille 200 pratiquants réguliers c'est-à-dire autant que la population de Civray.

C'est génial, moi je n'hésite pas à faire une demi heure pour venir, une demi heure pour repartir. En 2 mois, j'ai baissé mon rythme cardiaque de 80 à 65 -Denise, 55 ans

Je n'avais jamais fait de sport et je ne pensais pas en faire un jour, mais là je suis contente parce que çà me fait du bien -Madeleine, 84 ans

La présidente de l'association sportive Emeline Pinson confirme: Civray, 205 habitants, devient une plaque tournante de la gym en milieu rural. Le coaching est assuré par Quentin Mathieu: bien encadrer, dit-il, est une plus value qui contribue au succès de cette salle de sport. La fréquentation de la salle des sports est passée de 40 pratiquants à 200 en l'espace de deux ans. Cette structure, unique dans le Sud Touraine, est ouverte le matin et l'après-midi du lundi au vendredi, ainsi que le samedi après-midi