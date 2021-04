A Clermont-Ferrand, 500 personnes pour une marche haute en couleurs

A l'initiative de plusieurs associations et du collectif « Culture en danger 63 », la Marche Colorée s'est déroulée dans une ambiance festive et sans heurts.

Les artistes et intermittents du spectacle ont rythmé la marche colorée du samedi 17 avril.

Ils sont sortis de la Comédie, qu'ils occupent depuis plus d'un mois. Les membres du collectif "Culture en danger 63" ont réuni 500 personnes samedi 16 avril dans une ambiance festive.

"Le but de la marche colorée, c'est de faire exister l'art dans la rue, puisque plus personne du monde du spectacle n'a le droit de travailler depuis un an", explique Gaëlle, elle-même intermittente du spectacle.

Le collectif porte plusieurs revendications, dont l'extension des droits pour les professionnels du spectacle et également, l'annulation de la réforme assurance-chômage.

Spectacles gratuits pour vacanciers confinés

"On s’approprie la vie, la liberté et on revit quelque chose de commun dans l'espace public", poursuit Gaëlle. Des artistes ont proposé des concerts improvisés, des spectacles de danse ou de théâtre dans les rues clermontoises.

Des clowns, des pirates, des chars attirent les familles, en recherche de distractions, dans cette période de vacances confinées. "Il fait beau et on est privés de pas mal de loisirs, donc là ça permet de se rebouger un peu en musique", témoigne Marie, accompagnée de sa fille.

Parmi les associations organisatrices, on aperçoit ATTAC et la Ligue des droits de l'Homme dans le cortège. La manifestation, déclarée en préfecture, s'est déroulée sans heurts et les gestes barrières ont été globalement respectés.