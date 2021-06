À Clermont-Ferrand, le quartier Saint-Jacques bientôt transfiguré, sans Allée des Dômes ni Muraille de Chine

C'est un chantier évidemment très imposant, dans ce quartier emblématique de Clermont-Ferrand. C'est celui de la déconstruction de l'Allée des Dômes, un immeuble vieux de soixante ans (construit en 1961), haut de 14 étages, et qui hébergeait 168 familles jusqu'en décembre 2019, date à laquelle les relogements se sont terminés. Le chantier, qui a pris du retard à cause du covid, a commencé en fin d'année dernière, et est censé se terminer au début de l'année prochaine.

Il y a d'abord eu une phase dite de "curage" : une sorte de nettoyage intérieur qui consiste notamment à "créer de grands plateaux en enlevant toutes les cloisons non-porteuses", selon Vincent Moretton, le conducteur des travaux. Ensuite est venue la phase de désamiantage, tout en préservant la chaufferie située au sous-sol du bâtiment et qui alimente toujours une grande partie du quartier. Il a d'ailleurs fallu reconstruire trois cheminées qui transitaient par l'intérieur du bâtiment, mais également faire des travaux dans les rues adjacentes.

Actuellement, les engins de chantier grignotent lentement le bâtiment. Pas question de tout faire sauter à la dynamite, en revanche, il y aura une grande pelleteuse pour arracher des pans d'immeubles par morceaux entiers. Quarante ouvriers sont mobilisés pour ce chantier, dont le coût atteint 20 millions d'euros.

La Muraille de Chine, prochaine sur la liste

Après avoir réglé le cas de l'Allée des Dômes, c'est la Muraille de Chine, ce grand immeuble de 330 mètres de long, qui sera progressivement déconstruite. Un nouveau chantier qui débutera en fin d'année, pour s'achever fin 2023, pour un coût total de 11,6 millions d'euros. La totalité des 385 ménages seront relogés d'ici le premier semestre 2022. Comme pour l'Allée des Dômes, une majorité des personnes relogées a demandé à l'être dans le quartier Saint-Jacques.

A la place, il y aura un grand parc urbain métropolitain, aménagé en concertation avec les habitants. La Métropole de Clermont-Ferrand promet plus de verdure avec un parc paysager de cinq hectares, mais aussi la construction de nouveaux logements modernes.

La place Henri-Pourrat sera réaménagée, un pôle médical va ouvrir, et le gymnase Thévenet comme les établissements scolaires du quartier seront rénovés. La Métropole promet aussi de "désenclaver" l'îlot Winston-Churchill, et d'ouvrir le boulevard Claude-Bernard, pour que le quartier Saint-Jacques soit mieux relié au centre-ville.

Quant aux déchets de chantier, ils seront réutilisés : la ferraille sera refondue, le béton utilisé pour des routes ou des plateformes, et le bois sera broyé pour alimentés les chaufferies. Le reste des déchets sera envoyé en centre de traitement.