A Clermont-Ferrand, une centaine de personnes pour s'opposer à la dissolution des Soulèvements de la terre

Des rassemblements ont eu lieu ce mercredi soir devant de nombreuses préfectures contre la dissolution des Soulèvements de la terre, prononcée le matin en Conseil des ministres. A Clermont-Ferrand une centaine de personnes a répondu à l'appel. Militants associatifs, syndicaux, étudiants, simples citoyens, avec tous à cœur de défendre la cause environnementale.

ⓘ Publicité

Affiches des Soulèvements de la terre à Clermont-Ferrand. © Radio France - Juliette Micheneau

"Je suis une vieille militante inquiète de la tournure des évènements" confie Chantal. "Ce gouvernement veut nous faire peur, mais je pense que ça va être raté, il n'y a pas raison d'avoir peur quand on est légitime." Loïc, étudiant, dénonce lui la criminalisation de toute action radicale alors que "la planète ne nous laisse plus le temps de jouer le jeu des institutions quand on voit les canicules qu'on nous promet !" Pour André aussi, la défense du vivant justifie à elle seule les actions des Soulèvements de la terre, "qu'ils dissolvent les mouvements d'extrême-droite qui ont encore le droit de manifester, commençons par ceux qui sont vraiment dangereux."

À lire aussi Dissolution des Soulèvements de la Terre prononcée en Conseil des ministres, le collectif annonce un recours

Le mouvement des Soulèvements de la terre compte déposer un recours contre sa dissolution auprès du Conseil d'Etat.