A Clermont, le CHU illuminé grâce à la générosité d'un couple d'entrepreneurs locaux

Alexandra et Romain Pichan, à la tête de l'entreprise puydômoise Cré-Light, ont tenu à mettre à disposition du CHU des illuminations pour ces fêtes.

Un clown, un sapin, un bonhomme de neige ou même un pain d'épices ... les illuminations en trois dimensions installées à l'intérieur du CHU de Clermont-Ferrand sont de toutes les formes et toutes les couleurs. Elles ont été installées gratuitement pour ces fêtes dans les sites Estaing et Louise-Michel par l'entreprise puydômoise Cré-Light.

Alexandra et Romain Pichan viennent de reprendre cette entreprise fabricante de décors lumineux installée à Blanzat, dans le Puy-de-Dôme. "On a voulu un peu égayer les fêtes du personnel et des patients du CHU, ça nous tenait à cœur," explique Alexandra Pichan.

Des illuminations 100% made in Puy-de-Dôme

Les illuminations en trois dimensions qui ont été installées ont toutes été conçues et fabriquées dans l'atelier de l'entreprise : "Ce sont des structures en acier recouvertes de LED, explique Romain Pichan, du dessin à l'assemblage à la main, tout est fait chez nous !"

Romain et Alexandra Pichan ont repris en décembre l'entreprise d'illuminations Cré-Light à Blanzat (Puy-de-Dôme). © Radio France - Théophile Vareille

Le couple d'entrepreneurs expliquent avoir reçu des retours positifs du personnel de l'hôpital. "Par contre ils ont été un peu surpris par la taille des illuminations," sourit Alexandra Pichan. A titre d'exemple, la grande étoile lumineuse installée devant l'entrée du CHU Estaing fait quatre mètres de haut.

Les illuminations resteront installées au CHU jusqu'au 15 janvier.