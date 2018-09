Cléry-Saint-André, France

C'était la foule des grands jours en l'église de Cléry-Saint-André ce dimanche. Plus de 800 personnes se sont réunies pour la messe, la première du nouveau recteur de la basilique, Sébastien Brière. A 41 ans, jusqu'alors responsable des groupements paroissiaux du Malesherbois et de Sermaises dans le Pithiverais, il a la lourde tâche de remplacer Olivier de Scitivaux, mis en examen et en détention provisoire pour une affaire de pédophilie.

Au cours de cette messe, le père Sébastien Brière a été "installé" par l'évêque d'Orléans Jacques Blaquart. Ce dernier en a profité pour prononcer un discours réformateur axé sur l'ouverture de l'Eglise à la société civile. "C'est essentiel" estime Céline, une fidèle. "C'est une Eglise qui ne doit plus rester enfermée sur elle-même et seulement dans la relation à Dieu. Elle doit aussi savoir communiquer notre joie d'être chrétien."

Une affaire toujours dans les têtes

Au cours de ce discours, Jacques Blaquart est revenu sur l'affaire de pédophilie qui a frappée Cléry-Saint-André: "il faudra accompagner vers le droit chemin les prêtres que l'on voit trop proches des enfants". Une affaire toujours dans les têtes des paroissiens du village.

Monique, une fidèle de 82 ans, est toujours affectée "rien que d'en parler, ça fait mal. J'ai de la peine en pensant à celui qui n'est plus là. Il faut pardonner. On l'aimait. En tant que chrétien, on ne peut pas juger des erreurs."

Ne pas oublier ce qu'il s'est passé avant, c'est pour reconstruire l'avenir - Sébastien Brière, nouveau recteur de la basilique de Cléry-Saint-André

Malgré la douleur, les paroissiens de Cléry veulent désormais se tourner vers l'avenir. Une tâche que devra gérer Sébastien Brière. "Le passé ne s'oublie pas tant qu'il nous permet de reconstruire l'avenir et de l'améliorer. Je pense qu'ensemble on va être vigilant à construire une Eglise qui veut un monde meilleur."

Cette nouvelle ligne de l'Eglise, plutôt réformatrice, est représentée par l'évêque d'Orléans, Jacques Blaquart. "Ce n'est pas parce que le monde et l'Eglise connaissent des difficultés qu'il faut baisser les bras. Notre foi nous aide à relever les prochains défis: protéger les enfants, la planète, mais aussi prendre les moyens que l'on ait de vraies communautés chrétiennes. Un prêtre isolé, ce n'est pas bon, il faut qu'il ait une communauté avec lui."

Selon Jacques Blaquart, la page ne peut pas être tournée. Il s'attend à de nouvelles révélations d'affaires de pédophilie dans l'Eglise, "mais il faut aller vers une page nouvelle, plus propre et plus belle."